Ressourcen schonen mit einem Mix aus erneuerbaren Energien

Plus Fossile Brennstoffe belasten die Umwelt. Bei der Nutzung erneuerbarer Energie sollte jedoch nicht alles auf eine Karte gesetzt werden, meint Redakteurin Petra Straub.

In München stehen große Ökostromanlagen, die neben Sonne, Wind, Wasser und Biogas auch die Energie aus dem Boden nutzen. Sie werden eingesetzt, um von fossilen Brennstoffen wegzukommen und ressourcenschonend – und natürlich auch wirtschaftlich – Energie zu erzeugen. Dabei wird auch auf die als Wärme gespeicherte Energie unter der Erde zugegriffen. Denn unter bestimmten geologischen Voraussetzungen kann auf den Vorrat an unterirdischem Thermalwasser zugegriffen werden.