Schondorf

In Schondorf entstehen Bilder aus Zeitungsschnipseln

Plus Gabriele Pillon ist in Schondorf künstlerisch aktiv. Mit ihrer Ateliergemeinschaft plant sie eine Ausstellung in der Orangerie in München. Früher arbeitete sie am Theater.

Von Ulrike Reschke

Zur bildenden Kunst kam Gabriele Pillon, weil sie unbedingt ans Theater wollte. Noch während ihrer Schulzeit in Mönchengladbach habe sie am Theater in Düsseldorf getanzt, ihr Vater unterband dies aber, für ihn war das brotlose Kunst. Seine 1945 geborene Tochter setzte sich dennoch in den Kopf: „Ich komm’ zurück ans Theater.“ Nach dem Abitur folgte – gegen den Widerstand im Elternhaus – ein Studium in der Klasse Bühnenkunst an der Kunstakademie Düsseldorf. Ihr Weg führte sie schließlich nach München, wo sie ihren Mann kennenlernte und später drei Töchter großzog.