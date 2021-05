Utting

Utting: Die grüne Geige ist nicht verstummt

Plus Die Musikerin Monika Drasch aus Utting geht in der Corona-Krise neue Wege. Sie hat die neuen Medien für sich entdeckt. Auf den 20. Mai freut sie sich ganz besonders

Von Dagmar Kübler

Corona, geschlossene Bühnen, keine Auftritte – doch die grüne Geige ist nicht verstummt: Die Musikerin Monika Drasch geht während der Corona-Krise neue Wege. Sie hat die neuen Medien für sich entdeckt, so gibt es auf You tube erstmals „Jodeln gega Tod und Teifi“, aufgenommen in der Kirche St. Wolfgang in Haidhausen, zusammen mit Johanna Soller und Sebastian Myrus.

