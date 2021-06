Utting

vor 38 Min.

Was ist mit dem Biergarten bei der Alten Villa in Utting los?

Wann öffnet der Biergarten in der Alten Villa in Utting wieder?

Plus Wer an der Alten Villa in Utting vorbei kommt, wundert sich: Trotz herrlichstem Biergarten- und Ausflugswetter ist es dort still. Unsere Zeitung hat deshalb bei der König-Ludwig-Schlossbrauerei nachgefragt.

Von Frauke Vangierdegom

Der Lockdown in der Gastronomie ist längst vorbei. Doch der Biergarten an der Alten Villa in Utting - eines der bekanntesten Ausflugsziele am Ammersee-Westufer ist weiterhin verwaist - und das mitten in der Sommersaison. Wie es weitergeht, erläutert die König-Ludwig-Schlossbrauerei Kaltenberg auf Nachfrage unserer Zeitung an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen