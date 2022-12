Ammersee

88 neue Wohnungen: Großes Interesse am Schmuckergelände in Utting

Plus Utting investiert 30 Millionen Euro in den Wohnungsbau. Im Januar sollen die ersten Mieter auf dem Schmuckergelände einziehen. Die Nachfrage ist groß.

Von Dagmar Kübler

Anfang Januar werden die ersten Mieter in die Wohnungen auf dem Schmuckergelände einziehen. Zuvor hatte die Bevölkerung Gelegenheit, einige Wohnungen zu besichtigen. Das Interesse am Schmuckerbau war groß, rund 250 Interessierte nahmen an den Führungen auf dem mit dem ersten Schnee überzuckerten Schmuckergelände teil. Bürgermeister Florian Hoffmann und der Geschäftsführer des Kommunalunternehmens Utting am Ammersee, Florian Zarbo, informierten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

