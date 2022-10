"Ammersee Unplugged": Ein Festival mit Tiefgang in Stegen

Das kultige Benefizkonzert des Rotary Clubs Ammersee-Römerstraße geht in Stegen bereits zum vierten Mal erfolgreich über die Bühne.

Bereits zum vierten Mal veranstaltete der Rotary Club Ammersee-Römerstraße das kultige Benefizkonzert " Ammersee Unplugged" im Groundlift-Studio in Stegen. Dieses Jahr gleich mit vier einzigartigen Musikbands mit groovigen Sounds aus Jazz und Pop: „MisterAct“, „Trio Nautico“, „Susanne Kirchland mit Band“ sowie traditionsgemäß die Rotarierin „Maggie Jane“. Die Künstlergruppen kommen allesamt vom Ammersee und genießen überregionales Renommee. Sie lieferten eine gekonnte, sehr abwechslungsreiche Performance, die das Publikum kaum auf den Stühlen hielt. Professionelle Video- und Audioausstattung in Rundfunkqualität, gepaart mit ausgefeilter Ton- und Lichttechnik, ließ die große Bühne in unterschiedlichen Stimmungen erstrahlen, genau abgestimmt auf die Musik. Insgesamt zog es mehr Besucherinnen und Besucher nach Stegen als im vergangenen Jahr. Das allgemeine Fazit: ein heiteres Festival mit Tiefgang. "A day to remember!", heißt es in der Nachschau.

Mehr Gäste als im vergangenen Jahr



"Mit diesem Benefizkonzert möchten wir ein Zeichen in der Region setzen und mit Musik etwas Gutes tun, Musik, die verbindet und manchmal mehr ist als viele Worte. Ich bin dankbar, dass die Zusammenarbeit der Mitglieder in unserem Rotary Club so gut ist, dass wir die Organisation und Durchführung dieses Konzerts mit viel Freude auf diesem hohen Niveau durchführen konnten. Wir sind für das nächste Konzert schon in der Planung. Dieses wird klassisch, im kommenden Frühjahr, am 17. März 2023 in St. Ottilien stattfinden", erläutert Stefanie Christin Bucher, Präsidentin des Rotary Clubs Ammersee-Römerstraße.

Benefizkonzert des Rotary Club Ammersee-Römerstraße in den Groundlift Studios in Stegen. Foto: Rotary Club Ammersee-Römerstraße



„Wir freuen uns sehr, dass so viele treue Fans und Musikbegeisterte zu unserem Konzert gekommen sind. Das ist in diesen schwierigen Zeiten nicht selbstverständlich, aber umso wohltuender für alle Beteiligten. Denn Musik ist wie ein sonnendurchfluteter Nachmittag im Oktober. Unser Programm haben wir daher sehr vielseitig gestaltet – so bunt wie die Farben im Herbst, heiter und tief, ausgelassen und besinnlich. Ein großer Dank an alle Mitwirkenden, die musikalisch und organisatorisch Tolles geleistet haben“, schwärmt die Singer-Songwriterin Maggie Jane, Rotarierin und Initiatorin des Benefizfestivals. Auch Studioleiter Daniel Betz wurde auf der Bühne mit einem großen Blumenstrauß herzlich gedankt.

Ehrenamtliche Hilfe bei "Ammersee Unplugged" ganz großgeschrieben



Gut geplant ist halb gewonnen, ein solch aufwendiges Konzert will gut organisiert sein. Hinter den Kulissen haben dafür viele Clubmitglieder ehrenamtlich und lange gearbeitet, von der Gewinnung und Koordination der Musikgruppen über die professionelle Ausstattung und Dekoration der Räume bis zum Catering mit warmer Suppe vom Haus sowie mit selbst gebackenen Kuchen der Rotarier. Doch bei aller Planung muss man vor Ort immer improvisieren können. So fanden sich kurzerhand Maggie Jane und der anwesende Künstler Mark Nicholas von „Mark’n’Simon“ im spontanen Duett zusammen, da ihre musikalische Begleitung krankheitsbedingt ausfiel. Die beiden harmonierten perfekt und zogen mit dem Titel „Shallow“ den ganzen Saal in ihren Bann. Zum Schluss gab es langen Applaus und Standing Ovations. (AK)

Lesen Sie dazu auch