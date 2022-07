Böller auf Pähler Sportplatz gezündet: Sachschaden

Zwei Jugendliche zünden auf dem Gelände des TSV Pähl einen Böller. Dabei geht etwas kaputt.

Einen Böller haben zwei Jugendliche am Mittwochnachmittag auf dem Sportplatz des TSV Pähl gezündet. Dabei richteten sie auch einen Sachschaden an, meldet die Weilheimer Polizei.

Laut Polizeibericht konnte um 17.25 Uhr ein Zeuge auf dem Sportplatz des TSV Pähl beobachten, wie die zwei Jugendlichen an den Auswechselbänken einen Böller zündeten. Hierdurch wurden zwei Plexiglasscheiben im Wert von rund 100 Euro beschädigt. Die beiden Jugendlichen im Alter von etwa 15 Jahren flüchteten anschließend mit einem Fahrrad beziehungsweise Kleinkraftrad (Roller) in unbekannte Richtung. Weitere Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Weilheim erbeten. (AK)

Lesen Sie dazu auch