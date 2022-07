Ammersee

vor 36 Min.

Aufbau fürs Sammersee Benefiz Festival in Schondorf beginnt

Plus Bis zu 4000 Besucher sind fürs zweitägige Sammersee Benefiz Festival in Schondorf zugelassen. Es gibt zwei wesentliche Neuerungen, eine aber unter Vorbehalt.

Von Christian Mühlhause

Noch haben die Organisatoren des Sammersee-Benefiz-Festivals einige Arbeit vor sich, doch am Freitag muss alles fertig sein. Dann startet die zweitägige Party an der Bergstraße. Unsere Redaktion hat sich mit Leonie Schaffhauser unterhalten was bei der 15. Auflage geplant ist und welche Neuerungen es diesmal gibt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen