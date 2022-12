Der MTV Dießen hat eine neue Schatzmeisterin

Der MTV Dießen hält seine Jahreshauptversammlung ab. Mit einem Jahr Verzug kann jetzt auch das Schatzmeisteramt neu besetzt werden.

Vor Kurzem hat in der Vereins-"Veranda" die Jahreshauptversammlung des MTV Dießen stattgefunden. Der Vorsitzende Volker Bippus konnte neben dem Ehrenvorsitzenden Ludwig Seizl auch Zweiten Bürgermeister Roland Kratzer begrüßen. Was den Vorstand rund um Mitgliederverwalter Karl Sättele sehr freut, ist die Tatsache, dass sich der MTV 1879 Dießen in nicht einfachen Zeiten auf knapp 1500 Mitglieder "stützen kann". Vor allem für sportbegeisterte Jugendliche bewähre es sich, dass der Verein kein Kurs-, sondern ein Sport-Anbieter für Aktive ist. Engagierte Übungsleiter und -leiterinnen stünden in den MTV-Sparten Badminton, Eishockey, Fußball, Karate, Segeln, Stockschießen, Taekwon-Do, Tennis, Turnen und Volleyball bereit, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.

Nach dem Kassenbericht des stellvertretenden Vorsitzenden Martin Perzul konnten beide Kassenprüfer, Frank Fastl und Werner Häckl, am Ende ihrer Stellungnahme den Versammelten die Entlastung vorschlagen.

Ehrungen: Helga Rederer gehört dem MTV Dießen schon 70 Jahre an

In der Tagesordnung folgte dann die MTV-Ehrung von 26 Mitgliedern: 70 Jahre im Verein ist Helga Rederer. Schon 60 Jahre Mitglieder sind Werner Bernhard, Wolfgang Blaschek, Josef Graf, Fritz Mopils und Paul Roth junior. Auf ein halbes Jahrhundert "volljährige" Vereinstreue dürfen "vergoldet" Hansjörg Ender, Brigitte Fieser, Gertrud Höring, Hans Kessler, Rainer Metzger senior, Lisbeth Müller, Heinrich Papesch, Edith Pollak, Edeltraud Rößle, Gerhard Schartl sowie Maria Steinle zurückblicken. Für 25 Jahre gibt es MTV-"Silbernadeln" für Christine Feistl, Alexander Höring, Klaus Meder, Thomas Misch, Ralf Odinius, Michael Rattenhuber, Johann Rieß junior, Christian Seifert, Michael Sollors und Kornelia Sollors-Seiband. Nach diesem feierlichen Höhepunkt folgte das Versprechen, alle 2021 und 2022 Geehrten "blumig" im Frühjahr 2023 zur bereits traditionellen BLSV-MTV-Brotzeit in den Vereins-Biergarten einzuladen.

Die einstimmige Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021 durch die Versammlung leitete der Wahlausschuss - Peter Fastl (Leitung), Maria Steinle (Stellvertreterin) und Peter Steinbeißer (Protokoll). Daran schloss sich eine für den Verein wegweisende Bestätigung an: Das Schatzmeisteramt war seit der Jahreshauptversammlung im November 2021 kommissarisch vom "Inner Circle" des Vorstands ausgeübt worden: Jetzt hat der Vereinsausschuss für die langjährige und verdiente Heidrun Fastl eine Nachfolgerin gefunden. Also konnte die Versammlung Julia Bauer, eine gelernte und beruflich erfahrene Buchhalterin, einstimmig als neue Schatzmeisterin bestätigen.

Das Schriftführeramt beim MTV Dießen ist nach wie vor nicht besetzt

Die MTV-Spitze geht nun mit folgender (gewählter) Besetzung die Zukunft des Vereins an: Vorsitzende sind (bis 2023) Volker Bippus und stellvertretend (bis 2024) Martin Perzul. Neu als Schatzmeisterin (auch bis 2024) dabei ist somit offiziell Julia Bauer. Nur das Schriftführeramt bleibt vorerst noch unbesetzt. Als Beisitzer agieren Karl Sättele (bis 2024) sowie der MTV-Jugendhaus-Verwalter Dieter Sommerfeld (bis 2023). Weiter im Vorstand tätig sind als Frauenvertreterin (bis 2024) Christiane Schaake sowie als Jugendleiterin (bis 2023) Beate Odinius. Kassenprüfer sind Frank Fastl (bis 2024) und Werner Häckl (bis 2023).

