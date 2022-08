Ammersee

vor 33 Min.

Die Brandkatastrophe von Utting jährt sich

Völlig ausgebrannt ist die evangelische Christuskirche in Utting in den frühen Morgenstunden des 25. August 2021.

Plus Die evangelische Christuskirche in Utting wird in den frühen Morgenstunden des 25. August 2021 ein Opfer der Flammen. Die Planungen für den Aufbau eines neuen Gotteshauses laufen auf Hochtouren.

Von Frauke Vangierdegom

Am Donnerstag, 25. August, jährt sich die Brandkatastrophe in der evangelischen Kirchengemeinde in Utting zum ersten Mal. Seither stehen die Gläubigen in Utting um das Pfarrersehepaar Alexandra und Jochen Eberhardt ohne Gotteshaus da, aber nicht ohne die Hoffnung, schon bald in einer neuen Christuskirche Gottesdienste und mehr feiern zu können.

