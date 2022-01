Ammersee

Die Vereine in Raisting und Pähl haben für 2022 gemischte Gefühle

Größere Veranstaltungen und Feste gab es wegen der Corona-Pandemie in den vergangenen beiden Jahren nicht. Die Freunde der Ortsgeschichte in Pähl blieben in der „Kleinen Schule“ unter sich.

Plus Viele Vereine in Pähl und Raisting litten auch 2021 stark unter der Corona-Pandemie. Es gibt aber auch Organisationen, die davon weniger beeinträchtigt waren. So blicken sie auf das neue Jahr.

Von Alfred Schubert

Die auch 2021 anhaltende Pandemie hat manche Pläne und Aktivitäten von Vereinen erneut ausfallen lassen. Veranstaltungen größerer Art gab es praktisch nicht, und vieles war nur mit Einschränkungen möglich. Der AK hat sich diesbezüglich in Pähl und Raisting umgehört.

