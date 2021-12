Dießen: Bei den Huber-Häusern wird eine riesige Esche gefällt

Plus Eschentriebsterben und Hallimaschbefall bedeuten für einen großen Baum an der Dießener Johannisstraße das Aus. Auch ein Kirschbaum wird gefällt. Das sorgt für Kritik.

Das Eschentriebsterben, auch bekannt als Eschenwelke, hat dazu geführt, dass jetzt im Garten der sogenannten „Huber-Häuser“ in Dießen eine Esche gefällt werden musste. Auch ein unter dem Baum herangewachsener Kirschbaum fiel der Fällaktion zum Opfer.