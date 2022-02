Ammersee

Dr. Eugen Gauß aus Dießen begeht einen besonderen 100. Geburtstag

Dr. Eugen Gauß aus Dießen wurde am 22.2.1922 geboren und begeht am 22.2.2022 seinen 100. Geburtstag.

Plus Es dürfte wohl kaum jemanden Zweiten geben, der am 22.2.1922 geboren wurde und am 22.2.2022 seinen 100. Geburtstag begehen kann. Dr. Eugen Gauß aus Dießen blickt auf ein Jahrhundert zurück.

Von Sibylle Reiter

Es gibt viele Menschen, die am 22.2.2022 Geburtstag haben, aber sicher wenige, die an diesem Tag 100 Jahre alt werden und noch dazu bei bester Gesundheit und beeindruckender geistiger Fitness – so wie Dr. Eugen Gauß, der im Augustinum in Dießen wohnt. „Das Datum haben meine Eltern so geplant, damit ich es mir leichter merken kann“, scherzt der Mathematiker, der in seinem Berufsleben Akademischer Direktor an der Universität Karlsruhe war.

