Ammersee

vor 20 Min.

Gastronomie in Dießen: Argentinisch essen in der Kinowelt

Die neuen Pächter der ehemaligen Cinebar in Dießen: Mauricio Tercero aus Nicaragua (links) und Martin Bustos aus Argentinien.

Plus "Del Sur Restobar" heißt das neue argentinische Restaurant, das voraussichtlich Anfang Dezember in Dießen eröffnet. Dann wird in der Kinowelt Ammersee wieder der Kochlöffel geschwungen.

Von Frauke Vangierdegom

Mauricio Tercero und Martin Bustos lieben die argentinische Küche. Voraussichtlich ab Anfang Dezember wollen die beiden 31 Jahre alten neuen Pächter der einstigen Cinebar in der Kinowelt Ammersee in Dießen ihre Gäste mit den Spezialitäten verwöhnen.

