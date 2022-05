Ammersee

07:07 Uhr

In die Alte Brauerei in Stegen kehrt wieder Leben ein

Nach zwei Corona-Jahren soll sich in der Alten Brauerei in Stegen jetzt wieder mehr rühren.

Plus Daniel Betz und sein Team von den Groundlift-Studios arbeiten mit Hochdruck am Veranstaltungsprogramm. In Stegen wird nach zwei Jahren Corona-Pause wieder getanzt, gelacht und gefeiert.

Von Frauke Vangierdegom

Seit 130 Jahren steht sie, die Alte Brauerei in Stegen, im Februar 2020 ist Daniel Betz mit seinem Team von „Groundlift Studio“ dort eingezogen und jetzt – nach zwei Jahren coronabedingt gebremstem Betrieb – geht es so richtig los.

