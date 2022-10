In Schondorf werden Ideen für mehr Verkehrssicherheit vorgestellt

Plus In Schondorf werden die Ergebnisse einer Feinuntersuchung zur Verkehrssituation präsentiert und Vorschläge zur Verbesserung gemacht. Es gibt Zweifel.

Die Verkehrsbelastung durch die Staatsstraße ist ein Dauerbrenner in Schondorf. Es gibt seit Jahren verschiedene Bemühungen, die Situation zu verbessern. Nun liegt das Ergebnis der Feinuntersuchung durch ein Büro für Städtebau vor. Dessen Mitarbeiter skizzierten im Gemeinderat den Ist-Zustand und Gegenmaßnahmen. Die Feinuntersuchung gilt als Voraussetzung, um in der Städtebauförderung die nächsten Schritte machen zu können.