Ammersee

15:03 Uhr

Kein Auftakt nach Wunsch für die Fußballer des SV Raisting

Plus Gegen den FC Deisenhofen 2 kommt der SVR trotz der klareren Chancen nicht über ein torloses Remis hinaus.

Von Uschi Schuster

Nicht ganz nach Wunsch lief es beim Saisonauftakt für den SV Raisting. Der Vorjahresvierte der Bezirksliga Süd kam beim Aufsteiger FC Deisenhofen 2 nicht über ein torloses Remis hinaus. „Deisenhofen hatte einen Tick mehr Spielanteile, wir die klareren Chancen“, so SVR-Spielertrainer Hannes Franz. „Die Verhältnisse in Deisenhofen waren nicht so einfach“, konstatierte er.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .