Kleine Lösung für den Bahnhofschuppen in Schondorf

Plus Der Güterschuppen am Schondorfer Bahnhof steht seit Jahren leer. Der Gemeinderat hat jetzt die Weichen gestellt, damit wieder Leben einkehrt. Eine wichtige Frage ist noch zu klären.

Der Güterschuppen am Bahnhof Schondorf ist ein zentrales und leer stehendes Gebäude. Im Auftrag der Gemeinde hatten, wie berichtet, Architekten Vorschläge erarbeitet, wie der Schuppen künftig genutzt und die Umgebung gestaltet werden könnte, auch der Schondorfer Künstler Andreas Kloker präsentierte zu dem Thema einen eigenen Entwurf. Jetzt hat der Gemeinderat eine Entscheidung dazu getroffen, welcher der beiden Entwürfe umgesetzt werden soll. Ein wichtiger Beschluss zu dem Thema steht allerdings noch aus.