Konzert: In Dießen spielt die Blasmusik wieder

Nach der Corona-Zwangspause lässt der Musikverein Dießen wieder von sich hören. Das Konzert in der Liebfrauenschule hätte jedoch mehr Publikum verdient gehabt.

Eine schöne Veranstaltungshalle mit guter Akustik, angenehme frühabendliche Stimmung, bestens vorbereitete Musiker, Moderatoren mit viel Wissen und ein Dirigent, der die Akteure jederzeit hellwach führte: Es war alles bereitet in der Dießener Liebfrauenschule, um das Sommerkonzert des Musikvereins Dießen zu einem richtig schönen Ereignis werden zu lassen. Ein wichtiger Baustein fehlte aber doch beziehungsweise war sehr, zu fragil: Wo waren die Musikbegeisterten, die Blasmusikfreundinnen und -freunde?

In der Turnhalle der Schule verloren sie sich regelrecht, schätzungsweise waren weniger als ein Drittel oder Viertel der Plätze besetzt. Schade eigentlich, denn die Musiker hatten mit ihrem Dirigenten Csaba Primosics ein bunt gemischtes Programm einstudiert.

Konzert: Zur Musik hüpft auch ein Känguru

Start war mit dem Jugendblasorchester. 25 Nachwuchsmusiker, einige davon waren anschließend auch in der Blaskapelle aktiv, berichteten als erstes musikalisch von der „Springtime“. Das folgende „Five Continents“ wurde von den Moderatoren aus den eigenen Reihen so gut vorgestellt, dass bei der Aufführung so gut wie jeder mit den Musikern die „spannende Weltreise im Zeitraffer“ mitmachen konnte. Die Kontinente wurden landestypisch präsentiert. Bei "Australien" konnte sogar ein hüpfendes Känguru verfolgt werden. „Circle of Life“ aus dem Musical „König der Löwen“ war extra für junge Musiker arrangiert worden, sodass niemandem wegen schwieriger Passagen die Freude am Musizieren verloren geht. Noch ein wenig „Ich einfach unverbesserlich“ und eine Zugabe, schon startete ein fliegender Wechsel von „Jugend“ auf nur noch teilweise „Jugend“.

„P.O.S.“ ist Musik für das staatliche polnische Sportabzeichen. Erklärte zumindest Moderatorin Regina Schmelzer, und sie wird es wissen. Jedenfalls war das so benannte Stück ein Konzertmarsch und auch ein richtig flotter, mit dem die annähernd 40 Köpfe starke Blaskapelle die Klangwolken von eher zart-jugendlich hin zu laut, fordernd auf ein neues Level zurechtrückte. Das folgende „Schmelzende Riesen“ ist eine Auftragskomposition von Armin Kofler. Er hatte das Stück für den Jugendblasorchesterwettbewerb 2011 erarbeitet. Mit diesem Werk werden Klimaveränderungen beschrieben, die die Gletscher (Riesen) zum abschmelzen bringen. Gemeinsam mit Selina Schmid und ihrer Querflöte ging es anschließend auf einen Höhenflug.

Es war ein schöner und entspannter Konzertabend

In dieser Mischung unterhielten die Musiker weiter. Sie erzählten von den Tiroler Freiheitskämpfen, so wie sie Sepp Tanzer in Musik gepackt hat. Ennio Morricone wurde nicht nur ein Moment gewidmet. Bei einer Tour durch die 80er-Jahre durfte natürlich die Rosi mit ihrem Skandal nicht fehlen.

Lesen Sie dazu auch

Auch Csardas oder Polka können die Musikerinnen und Musiker um Csaba Primosics und sollte zwischendurch mal gesungen oder Rhythmus geklatscht werden, dann ging auch das zur besten Zufriedenheit des Publikums von der Bühne. Ein schöner, entspannter Abend, an dem auch kleine, möglicherweise zukünftige Musikerinnen und Musiker ihren Spaß hatten.