Ammersee

vor 56 Min.

Liuba Eichner verlässt Kiew schon Tage vor Kriegsbeginn

Liuba Eichner und ihr Sohn Sasha sind, nach tagelanger Flucht von Kiew über Lemberg bis nach Schondorf, endlich in Sicherheit. Bei Doris (links) und Achim Pospischil haben die beiden ein vorübergehendes Zuhause gefunden.

Plus Liuba Eichner und ihr Sohn Sasha verlassen ihre Heimatstadt Kiew wenige Tage vor dem Einmarsch der russischen Truppen. Was für die Mutter des Zwölfjährigen im Moment das größte Glücksgefühl ist.

Von Frauke Vangierdegom

Nie hätten Liubov (genannt Liuba) Eichner und ihr Sohn Oleksandr (Sasha) Hlushko aus Kiew gedacht, dass sie so überstürzt ihre Heimat verlassen müssen. Und nie hätten sich Doris und Achim Pospischil aus Schondorf vorstellen können, wie schnell ihr lange vor sich her geschobenes Projekt „Sanierung der Gartenlaube“ auf einmal ein so wichtiger Zufluchtsort werden würde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen