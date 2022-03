Mobilfunk: Experte hat keine guten Nachrichten für Schondorf

Plus Im Schondorfer Gemeinderat stellt ein Fachmann die Untersuchungsergebnisse zur Mobilfunkversorgung im Ort vor. Neues berichtet auch Bürgermeister Alexander Herrmann.

Die Firma IK-T aus Regensburg hat die Versorgung beim Mobilfunk im Landkreis Landsberg untersucht und nun im Schondorfer Gemeinderat die Ergebnisse für die Kommune vorgestellt. Die Erhebung sollte auch ermitteln, ob die Chance besteht, dass in Schondorf die Infrastruktur mittels Förderprogrammen noch verbessert werden kann. Es gab eine erfreuliche und unerfreuliche Nachricht zu dem Thema.