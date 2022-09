Rialto-Brücke in Seeanlagen Dießen ist freigegeben

Die neue Rialto-Brücke in den Seeanlagen Dießen kann nach Verzögerungen nun genutzt werden. Die nächsten Bauarbeiten auf dem Freizeitgelände stehen bereits bevor.

Eigentlich hätte die Brücke über den Mühlbach in den Dießener Seeanlagen schon im August freigegeben werden sollen. Doch bei der Abnahme zeigten sich, wie berichtet, Schäden am Bodenbelag, die eine Neubeschichtung nötig machten. Nun ist es tatsächlich so weit: Einheimische und Touristen können die Rialto-Brücke wieder überqueren.

Woher die Schäden kommen, ist unklar. Geöffnet war die Brücke bislang nur zweimal, beim Umzug zum Trachtenfest Ende Juli und dann für den Aufbau für die „Kultur am See“ Mitte August. Zu sehen ist zudem, dass die Handläufe noch nicht vollständig hergestellt sind. Bereits seit Mai überspannt die Brücke den Mühlbach.

Während des Festes des Heimat- und Trachtenvereins „D’Ammertaler“ war auch schon Ministerpräsident Markus Söder in einer Kutsche sitzend darüber gefahren. Im Juli hatte es seitens des Markts Dießen geheißen, die Brücke sei noch nicht ganz fertiggestellt. Es fehle die gepflasterte Anbindung von beiden Seiten und noch etwas Beschichtung. Auch der Handlauf sei noch nicht vollständig montiert.

Vorherige Brücke über Mühlbach in Dießener Seeanlagen stand 56 Jahre

Die vorherige Rialto-Brücke war nach 56 Jahren im vergangenen Frühsommer abgebrochen worden. Die Baumaßnahme ist Teil der Umgestaltung der Seeanlagen in Dießen. Die neue Brücke ist mit vier Metern deutlich breiter und kann im Bedarfsfall auch von größeren Fahrzeugen benutzt werden, die bislang den Mühlbach nur über die Bahnbrücke queren konnten. Im Normalfall soll sie aber Fußgängern und Radfahrern vorbehalten sein.

Ab Montag, 26. September, herrscht aber wieder reger Baustellenverkehr. Die Abbrucharbeiten an der Asphaltdecke beginnen. Das Gelände wird für die nächsten Schritte vorbereitet. Ab Ende Oktober wird mit den Pflasterarbeiten begonnen. Für die Dauer der Landschaftsbauarbeiten ist immer wieder mit Einschränkungen beim Zugang zu den Seeanlagen und auf dem Gelände zu rechnen, informierte die Marktgemeinde Dießen kürzlich.

