Ammersee

Schondorf: Im Studio Rose muss gespart werden

Plus Unter der Leitung von Silvia Dobler findet das Studio Rose in Schondorf in den vergangenen zwei Jahren viel Anerkennung. Doch jetzt muss die Gemeinde sparen. Welche Folgen das für die Kulturinstitution hat.

Von Gerald Modlinger

Viel Lob, aber weniger Geld: Der Sparzwang der Gemeinde Schondorf macht sich jetzt bei einem kulturellen Vorzeigeobjekt bemerkbar. Für die Kuratorin der Ausstellungsfläche in der Bahnhofstraße, Dr. Silvia Dobler, werden in diesem Jahr keine Überstunden mehr bezahlt. Diese waren in den vergangenen Jahren in erheblichem Umfang angefallen. Für leichte Irritationen war zudem gesorgt, als Dobler ihren Rücktritt als gemeindliche Kulturbeauftragte ankündigte.

