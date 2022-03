Schondorf sagt Ratten den Kampf an

Derzeit vermehren sich in Schondorf die Ratten. Um die Plagegeister wieder loszuwerden, nimmt die Gemeinde einen fünfstelligen Geldbetrag die Hand.

Unter anderem mit der Rattenbekämpfung hat sich der Rechnungsprüfungsausschuss des Schondorfer Gemeinderats bei der Prüfung der Jahresrechnung 2021 beschäftigt. Der Vorsitzende des Ausschusses, Rainer Jünger (CSU), berichtete jetzt im Gemeinderat, dass rund 11.000 Euro für die Schädlingsbekämpfung bezahlt wurden. „Das müssten einem die Ratten ja praktisch über die Füße laufen bei der Summe“, äußerte er.

Bürgermeister Alexander Herrmann (Grüne) verwies darauf, dass der milde Winter dazu beigetragen habe, dass sich die Ratten gut vermehren konnten, auch nach dem jetzigen Winter drohe dies wieder. Die Nähe zum Ammersee verstärke das Rattenproblem zusätzlich. „Das Problem ist nicht neu. Das haben wir immer wieder mal in stärkerer Ausprägung. Ist ein Winter mal richtig kalt, ist es besser.“

Besonders viele Ratten im Sailerweg

Eine Ursache liege aber auch im Verhalten einiger Bürgerinnen und Bürger. „Gekochte Küchenabfälle gehören nicht in die Toilette oder auf den Kompost. Dafür gibt es die braune Tonne.“ Wer dies nicht beherzige, sorge dafür, dass Ratten ausreichend zu fressen finden und sich entsprechend vermehren. „Wir hatten beispielsweise im Sailerweg ein massives Problem, konnten die Quelle aber identifizieren und der Anwohner war einsichtig“, berichtete der Bürgermeister. Er rief in der Sitzung zudem dazu auf, dass Hühner- und Taubenbesitzer Futterreste wegräumen sollen.

Rechnungsprüfer Rainer Jünger sprach noch einen anderen Kostenpunkt an, dessen Höhe er als „heftig“ bezeichnete. Es geht um den Fluchtweg, der an den Kindergarten angebaut wurde. 17.000 Euro wurden hier fällig.

Teurer Fluchtweg für den Kindergarten

Auflagen des Landratsamts hätten die Maßnahme so teuer gemacht, entgegnete der Bürgermeister. „Es gibt ein Fenster mit einer 45 Zentimeter hohen Brüstung. Zunächst haben wir von einem Prüfer die Aussage bekommen, dass die Gegebenheiten so passen. Die Einschätzung am Landratsamt war eine andere. Es kamen eine Tür, eine Treppe und ein Handlauf dazu. Immerhin gibt es jetzt einen schönen Ausgang in den Garten, der regelmäßig genutzt wird“, kommentierte Herrmann die Maßnahme mit ironischem Unterton.

