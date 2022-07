Ammersee

Interimskrippe: Bekommt Schondorf im dritten Versuch ein Angebot?

Auf dem Bolzplatz an der Bergstraße in Schondorf sollen die Container aufgestellt und für die Kinderbetreuung genutzt werden.

Plus Schondorf will Container für eine Interimskrippe anmieten. Zwei Ausschreibungen sind bereits gescheitert. Die Gemeinde hat jetzt aber eine neue Option.

Von Christian Mühlhause

Das neue Kindergartenjahr rückt immer näher. Es beginnt im September. Dann sollte eigentlich auch eine Übergangslösung an der Bergstraße in Schondorf in Betrieb gehen, dort wo kürzlich das Sammersee-Festival stattfand und sich ein Bolzplatz befindet. Doch die Bestellung von Containern, in denen Krippenkinder betreut werden sollen, erweist sich als unerwartet großes Problem. Schon zwei Mal musste der Gemeinderat die Ausschreibung aufheben, weil es kein verwertbares Angebot gab. Bürgermeister Alexander Herrmann (Grüne) hofft, dass es nun endlich klappt, schließlich verfüge die Gemeinde nun über eine weitere Handlungsoption.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

