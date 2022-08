Schwere Zeiten für Fleischliebhaber in Dießen

Die Metzgerei Mertens in der Dießener Herrenstraße ist geschlossen. Der Inhaber erklärt, warum er nach 16 Jahren als Selbstständiger nun wieder angestellt ist. Die Metzgerei Rieß hat mit einem branchentypischen Problem zu kämpfen.

Gleich von allen zwei Metzgereien in Dießen hat es in den vergangenen Wochen Nachrichten gegeben, die aufhorchen lassen. Christian Mertens kündigte an, sein Geschäft in der Herrenstraße 3 schließen zu wollen, und auch die damit letzte noch verbliebene Metzgerei Riess in der Fischerei sieht sich gezwungen, ihre Öffnungszeiten zu reduzieren.

Christian Mertens hatte das Geschäft in der Herrenstraße seit 16 Jahren gepachtet, damals machte er sich mit 25 Jahren selbstständig und konnte sich in Dießen auch etablieren. Doch jetzt spricht er von „wirtschaftlichen Gründen“, die dazu führten, sein Geschäft aufzugeben. Das mag überraschen, galten doch Metzger, Bäcker, Lebensmittel- und Getränkehändler als Gewinner der coronabedingten Einschränkungen in der Gastronomie und Veranstaltungsbranche. Doch bei ihm sei gerade Corona eine wesentliche Ursache für die wirtschaftlichen Schwierigkeiten gewesen, erklärt Mertens.

Nicht nur Corona hat für schwere Einbußen gesorgt

Eine erste Einbuße habe aber bereits im März 2019 die Insolvenz des Seniorenheims in Riederau gebracht, das er mit seinem Geschäft beliefert habe. Ein knappes Jahr später habe die Corona-Maßnahmen weitere Standbeine seines Geschäfts zerstört: Caterings fielen weg, ebenso die Belieferung für Kindergärten, auch der Mittagsimbiss habe gelitten, weil zeitweise nur drei Kunden im Laden erlaubt gewesen seien. Somit seien 60 Prozent des Umsatzes weggefallen – und bis auf eine erste staatliche Hilfszahlung („ein Tropfen auf den heißen Stein“) habe er keinen finanziellen Ausgleich erhalten, mit dem Hinweis. Als Versorger könne er ja sein Geschäft weiter offen halten, habe man ihm gesagt.

In der Dießener Herrenstraße bleibt die Ladentür zur Metzgerei Mertens geschlossen. Foto: Gerald Modlinger

Neben den Pandemie-Folgen sieht Mertens aber noch einen Standort-Faktor, der das Geschäft beeinträchtigt habe. „In die Mühlstraße ist in den vergangenen Jahren viel Geld geflossen, aber die Herrenstraße ist immer unattraktiver geworden“, sagt er. Das liege nicht nur am baulichen Zustand der Straße, sondern auch daran, dass etliche Geschäfte, die früher für Frequenz sorgten, zugemacht haben. Damit habe auch sein Fleisch- und Wurstwarenverkauf Laufkundschaft verloren. Unter anderem auf solche Lagemerkmale hatte auch die Familie Golder verwiesen, die Ende Juni ihr seit mehr als 100 Jahren bestehendes Café in der Johannisstraße geschlossen hatte.

Als Drittes habe noch ein weiterer Grund eine Rolle gespielt, warum er seinen Betrieb jetzt aufgegeben hat, sagt Mertens. Ähnlich wie im Café Vogel wären auch im Betrieb größere Investitionen in die Ausstattung angestanden, die teilweise noch aus den 1960er-Jahren stamme. Was aus den Geschäftsräumen nun wird, ist offen.

Lesen Sie dazu auch

Früher gab es in Dießen sechs Metzger

Schlachten und Wurst machen hatte in der Herrenstraße 3 eine jahrhundertealte Tradition. Der erste dort ansässige Metzger Hans Schwarz wird laut Dießener Häuserbuch bereits 1665 erwähnt. Seither wechselten zwar mehrfach die Familiennamen, das Metzgergewerbe hatte bis heute Bestand. Wie für Marktorte typisch, war in Dießen das Lebensmittelhandwerk einst sehr stark vertreten. Es gab bis zu zehn Bierbrauer, sieben Bäcker und sechs Metzger. Heute gibt es außer Pizzabäckern in Dießen keine handwerklich produzierende Bäckerei mehr und nur noch eine – 2019 neu gegründete Kleinbrauerei – sowie einen Metzger. Vor 20 Jahren konkurrierten in Dießen noch fünf Metzger um Kundschaft: Neben Rieß und Mertens’ Vorgänger Richter (der auch in Pähl ein Geschäft hatte), Kaeßler auf der anderen Seite des Rathauses, Kammerl in der Herrenstraße und Lindner in St. Georgen.

"Im nächsten Jahr wird es noch schlimmer."

Inzwischen gibt es momentan nur noch das Geschäft von Johann Rieß in der Fischerei. Und auch dieser ebenfalls bis ins 17. Jahrhundert nachweisbare Handwerksbetrieb hat mit Problemen zu kämpfen, wie unlängst eine Annonce im Ammerseekurier verdeutlichte. Wegen Personalmangels ist neben dem Ruhetag am Montag jetzt auch Dienstag- und Mittwochnachmittag geschlossen. Betroffen sei davon nicht die Produktion, sondern der Verkauf, erklärt Johann Rieß. „Und es wird im nächsten Jahr noch schlimmer“, befürchtet er, „da geht jemand in Rente.“ Auf eine Stellenanzeige habe er jüngst überhaupt keine Reaktion erhalten, berichtet Rieß.

Bäcker und Metzger hätten vom Weggang von Arbeitskräften aus der Gastronomie kaum profitiert, sagt er. Die Leute seien in die Industrie gewechselt, wo deutlich höhere Löhne als im Handwerk bezahlt würden. Leichter sei es momentan, Personal für das „Strandhotel“ zu finden – und das, obwohl er für die Metzgerei sogar übertariflich bezahle. Die Fleisch- und Wurstbranche habe „keinen ganz einfachen Ruf“, sagt Rieß. Der erwachse aus einem gesellschaftlichen Trend, den der Metzgermeister als „Zwangsveganisierung“ bezeichnet, „und der alles schlechtredet, was mit Fleisch zu tun hat“.

"Lebensmittelverkauf ist ein gemütlicher Beruf."

Aber was hat seine Branche an Positivem zu bieten? Lebensmittel zu verkaufen sei „eigentlich ein ganz gemütlicher Beruf“, meint Rieß, das könne jeder lernen, man habe feste Arbeitszeiten und könne sich an seinem Arbeitsplatz verpflegen.

Christian Mertens und seine Partnerin sind inzwischen wieder als Angestellte tätig. „Es werden überall händeringend Leute gesucht, da kann man gute Gehälter aushandeln“, sagt er.