Soll Dießen eine Fahrradstraße bekommen?

Eine Fahrradstraße (auf unserem Bild ist eine Fahrradstraße in Friedberg zu sehen) möchten die Grünen an der Jägerallee in Dießen ausweisen. Ein entsprechender Antrag stand auf der Tagesordnung der jüngsten Gemeinderatssitzung, wurde dann aber zurückgezogen?

Foto: Manuel Rank/Symbolfoto