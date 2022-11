Ammersee

vor 3 Min.

Symbolische Schlüssel für Schondorfer Dorfhaus werden übergeben

Plus Mit einem Festakt wird das Dorfhaus in Schondorf offiziell eingeweiht. Die Freude ist groß, es gibt aber auch Appelle. Welche Angebote es gibt.

Von Dagmar Kübler Artikel anhören Shape

Ein Ort der Begegnung, der vor allem diejenigen, die altersbedingt zunehmend ans Haus gebunden sind, vor Einsamkeit bewahrt und sie am gesellschaftlichen Leben teilnehmen lässt, soll das Dorfhaus in der Bahnhofstraße 28 in Schondorf sein. Bei der offiziellen Eröffnung war der Andrang so groß, dass die 84 Quadratmeter ihn nicht aufnehmen konnten. Weitere Stühle wurden herbeigeschafft, einige Interessierte schauten durch die bodentiefen Fenster zu.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen