Utting: Gedämpfte Stimmung im Einzelhandel und in der Gastronomie

Gedämpfte Stimmung in Utting: Das Angebot an Einzelhandel und Gastronomie lässt zu wünschen übrig. Der Bürgermeister spricht beim Bund der Selbständigen.

Mit Uttings Bürgermeister Florian Hoffmann trafen sich Unternehmer und Selbstständige der Gemeinde, die sich im Bund der Selbständigen (BDS) engagieren, zum Austausch über wirtschaftliche wie kommunalpolitische Themen. Dabei hatte Bürgermeister Florian Hoffmann einige wenig erfreulichen Nachrichten im Gepäck. Was beispielsweise das gastronomische Angebot in Utting angehe, so Hoffmann, sei die Lage angespannt, und das Angebot habe sich deutlich verringert. Die Alte Villa sei noch immer geschlossen, und in der ehemaligen Pizzeria würde erst in Kürze ein Pächter mit vietnamesischer Küche öffnen. Aus dem Gemeinderat konnte Hoffmann berichten, dass geplant sei, den Pavillon am Campingplatz so umzubauen, dass eine ganzjährige Nutzung in Zukunft möglich sei. Auch die Hotelsituation habe sich in Utting nicht verbessert, das Angebot sei sehr beschränkt.

Der Bund der Selbständigen Utting trifft sich mit Bürgermeister Florian Hoffmann zum Austausch über kommunale und wirtschaftliche Themen in der Gemeinde Foto: Bds Utting

Gedämpfte Stimmung herrsche auch im Einzelhandel, denn in der Bahnhofstraße wie auch am Dorfbrunnen sei die aktuelle Entwicklung betrüblich. Bemühungen der Gemeinde, Läden weiter zu erhalten, statt diese in Wohnungen umzunutzen, seien nicht immer von Erfolg gekrönt. Insbesondere durch die Apothekenschließung bleibe Laufkundschaft aus, die ehemalige Metzgerei werde als Büro genutzt und den Laden für Wohnaccessoires habe ein Gesundheitsdienstleister übernommen. Der Rückgang des Einzelhandelsangebots vor Ort bereite nicht nur den Gewerbetreibenden Sorge.

Rund 400 Gewerbeanmeldungen

Bürgermeister Hoffmann wies gleichzeitig darauf hin, dass es derzeit in Utting rund 400 Gewerbeanmeldungen vom Nebenerwerb bis zum Großbetrieb gebe, ein gesunder Mix verschiedener Größen. Das Gewerbesteueraufkommen liege zwischen 800.000 Euro und 1,4 Millionen Euro pro Jahr und sei eine wichtige Einnahmequelle für die Gemeinde. Das angedachte Gewerbegebiet Nord sei noch im laufenden Prozess, da ein Umweltgutachten erneuert werden müsse.

Apropos Gewerbegebiet: Überlegungen, die alte Kiesgrube im Süden von Utting als Gewerbegebiet zu nutzen, müssen verworfen werden, da an dieser Stelle nur "leichte Bebauung" möglich sei. Aktuell werde jedoch geprüft, ob die Fläche als Solarfeld genutzt werden könne. Angesprochen wurde auch die unbefriedigende Situation für einen Autohändler in Utting, der Vorgaben des Konzerns in Sachen Infrastruktur zu erfüllen hätte. Hoffmann berichtete, dass in diesem Zusammenhang der Bebauungsplan geändert werden müsse.

Doch es gab auch Erfreuliches zu berichten: Die Situation am Campingplatz mit rund 120 Anreisen pro Tag und gut 10.000 Übernachtungen in diesem Jahr sei positiv. Interessant vor allem für Gäste dürfte auch die Nachricht sein, dass Utting den Status "Luftkurort" bis 2027 beibehalten kann. Dafür soll auch mit einem neuen Ortseingangsschild geworben werden. Erfreulich sei zudem, dass die Deutsche Telekom für 2024 ein komplett neues Glasfasernetz plane, das allen offenstehe. Mit der Deutschen Glasfaser gäbe es hingegen weiterhin Probleme. Das beträfe nicht nur die Anwender, sondern auch die Gemeinde, da Baustellen nicht geschlossen würden oder Kabel nicht ordnungsgemäß verlegt seien.

Lesen Sie dazu auch

In der Diskussion ging Florian Hoffmann auch auf die Infrastruktur und Verkehrssituation in Utting ein. Eine immer wieder zu Sprache kommende Ortsumgehung sei derzeit kein Thema, weil zu kompliziert und zu teuer. Am nördlichen Ortseingang sei allerdings ein Kreisverkehr geplant, um Einfluss auf die Geschwindigkeit der einfahrenden Fahrzeuge zu nehmen und den Verkehr ins Gewerbegebiet abzufangen.

Alle Schmucker-Wohnungen sind vermietet

Zum Stand der Dinge auf dem Schmucker-Gelände in Utting teilte Hoffmann mit, dass die 88 Wohnungen komplett vermietet seien. Pro Wohnung gebe es zudem fünf bis zehn Nachrücker auf der Liste. Davon seien etwa zwei Drittel der Interessenten Uttinger Bürgerinnen und Bürger beziehungsweise Personen, die ihren Arbeitsplatz im Dorf hätten. Der Zuzug auf dem Schmucker-Gelände bedeute für die Gemeinde zugleich, dass das Kinderbetreuungsangebot erweitert werden müsse.

Florian Hoffmann gab auch eine Information des Landrats weiter, dass im Oktober und November eine massive Flüchtlingswelle zu erwarten sei, zumal sich die Situation in der Türkei unklar darstelle. 2015 hätten sich noch 80 Uttinger Bürgerinnen und Bürger für Flüchtlinge engagiert. Derzeit seien es gerade einmal zwei.

Ein weiteres Thema, über das sich die BDS-Mitglieder und der Bürgermeister unterhielten, war der mögliche Ausbau von Solaranlagen in der Gemeinde. Hierzu informierte Hoffmann, dass ein Ausbau auf Immobilien der Gemeinde nicht zuletzt aufgrund der zu erwartenden Dachlasten eher problematisch sei. Gleichzeitig komme aber der "Ausbau Solar" durch Privatinitiativen voran. Südlich des Streicherhofs etwa soll ein Solarfeld entstehen. (AK)