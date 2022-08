Ammersee

vor 17 Min.

Utting: Wohnungsbesichtigung auf dem Schmucker-Gelände in zehn Minuten

170 Bewerbungen um eine der 88 gemeindlichen Wohnungen auf dem Schmucker-Gelände in Utting sind bei der Gemeinde eingegangen.

Plus Die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum ist groß, auch in Utting. Für die 88 Wohnungen auf dem Schmucker-Gelände sind 170 Bewerbungen eingegangen. Bald kann besichtigt werden.

Von Dagmar Kübler

170 Bewerbungen sind bei der Gemeinde Utting bis zum Stichtag, dem 30. Juni, für die 88 Wohnungen auf dem Schmucker-Gelände eingegangen. Die ersten Wohnungen in den Häusern A bis D sollen bereits zum 1. Januar 2023 bezogen werden; E folgt dann am 1. März 2023, F am 1. April 2023. Zusammen mit dem Kommunalunternehmen und der Hausverwaltung Arnold hat die Gemeinde nun einen Vergabezeitplan erarbeitet. Zur Besichtigung sollen die ausgewählten Bewerber eingeladen werden, sie haben dann jeweils zehn Minuten Zeit, eine Musterwohnung zu besichtigen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen