Wenn Wagner auf Rammstein trifft: Die finnische Musikerin Tarja Turunen

Einmal wöchentlich spricht unser Mitarbeiter Michael Fuchs-Gamböck mit Musikgrößen aus der Rock-, Pop- oder Jazz-Szene. Dieses Mal: die Finnin Tarja Turunen.

Funktioniert das, wenn Richard Wagner auf Rammstein trifft? Bombastische Klassik demnach auf brachialen Rock? "Dieser verwegene Stil-Mix haut prima hin“, meint Tarja Turunen, die seit gut 25 Jahren damit durch die Lande zieht, 15 davon auf Solopfaden. "Übrigens geht das auch kommerziell ganz ausgezeichnet“, freut sich das in sich ruhende Energiebündel, das im August 45 geworden ist. "Nicht zuletzt deshalb habe ich 'Best Of: Living The Dream' veröffentlicht, das meine bekanntesten Erfolge beinhaltet. Derer gibt es nicht gerade wenige, was mich beim Zusammenstellen selbst erstaunt hat.“

1996 gründete Tarja, wie die smart-zarte Schönheit lediglich genannt wird, in ihrer Heimat Finnland die Gothic-Band Nightwish, die von Beginn an weltweit eine immense Fan-Gemeinde besaß. Was vermutlich exakt an der eigentlich unvereinbaren Kombination aus Symphonic Rock und klassische Klänge lag

"Über Kategorien habe ich noch nie nachgedacht“, zuckt Tarja beim Video-Interview lapidar mit den Schultern. „Ich bin Sängerin. Mir kommt es lediglich darauf an, wie meine Stimme beim Hörer rüber kommt. Ob mich selbst eine Melodie berührt. Ich bin meinem Eltern sehr dankbar über den Umstand, dass sie mir ab dem 10. Lebensjahr eine Ausbildung zur klassischen Sängerin ermöglicht haben. Was mich dennoch nie von wilden Heavy-Klängen vollkommen ohne festgelegte Partituren abhielt.“

Über Kategorien denkt die Finnin Tarja Turunen nicht nach

Tarja ist "außergewöhnlich stolz darauf, dass ich diese Karriere hauptsächlich alleine meistere“, schwärmt sie. "Gerade als Frau hat man es in dieser patriarchalen Branche nicht leicht, sich einfach mal durchzusetzen. Doch ich lasse mir von niemandem dreinreden. In keinem einzigen Bereich.“

Der einzige, der ihr dazwischen fallen darf, ist "mein geliebter Ehemann, Vater meines Kindes und durchaus cleverer Manager“, lacht die Skandinavierin Glocken-klar. Sie lebt seit sechs Jahren in einer spanischen Finca, "meinem Göttergatten zuliebe, denn dort kann er sich als Argentinier besser ausdrücken als in Englisch“, verrät sie.

"Ansonsten 'bin ich totaler Kontroll-Freak', gesteht die Finnin. "Ich gebe keine Aufgaben raus. Wenn ich etwas nicht selbst durchziehen kann, lasse ich es lieber. Dann steckt nicht 'Tarja pur' dahinter."

Dabei findet man in den "Gesamtpaket Tarja“ durchaus ein ganz eigenes Image. Sexy und dabei unnahbar kommt dem Betrachter die einem Avatar gleichende Persönlichkeit vor, das Image spielt eine entscheidende Rolle. „Wenn du das nicht im Griff hast“, weiß sie sicher, "machen das andere für dich. Das möchte ich verhindern. Den nach getaner Arbeit möchte ich nach Hause gehen, kochen, putzen und mich um den Nachwuchs kümmern. Eine ganz normale Gattin sein, völlig unprätentiös. Doch in der großen weiten Welt bin ich 'Tarja - der Superstar', absolut unverkennbar.“

Sämtliche Texte verfasst Tarja selbst

Tarja verfasst, was in der Branche eher unüblich ist, "sämtliche Texte selbst“, sagt sie. "Kein Wunder, dass jene sehr persönlich ausfallen. Und oftmals düster. Schließlich bin ich eingefleischte Skandinavierin. Wir neigen zu Schwermut und ab und zu Traurigkeit. Wir lachen nicht wahnsinnig viel. Wenn dann aber laut und ausgiebig.“

Gerne lacht Tarja über den Verlauf ihrer Karriere, "weil mir den kaum jemand zugetraut hat“, spottet sie etwas hämisch. "Insofern gibt es nichts, was ich rückgängig machen würde, höchstens etwa die vielleicht etwas zu überstürzt stattgefundene Trennung von Nightwish. Aber man kann schließlich nicht alles im Griff haben.“

Ansonsten lebt die zumeist positiv gepolte Optimistin "davon, meinen Wunschtraum Tag für Tag aufs Neue wahr machen“, freut sie über die Zukunft. "Ich hoffe, dass es niemanden gibt, der mich irgendwann aufweckt. Träumen ist einfach nur wundervoll.“