"An Diessen denken" –Sonderausstellung in den Dießener Seeanlagen

Plus Mit Witz, Humor und Lust am Experiment haben die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Dießener Kunst zur Eröffnung der neu gestalteten Seeanlagen eine besondere Ausstellung zusammengestellt.

Generationen von Urlaubern besuchten und besuchen die Ausstellung der Dießener Künstler und Kunsthandwerker im Pavillon am Dampfersteg, um von dort ein Andenken mit nach Hause zu nehmen. Anlässlich der Einweihung der neu gestalteten Seeanlagen eröffnete die Arbeitsgemeinschaft Dießener Kunst (ADK) deshalb die Ausstellung „An Diessen denken“.

„Andenken an Dießen, an Dießen denken“, ihr gefalle dieses Wortspiel, sagt die Bildhauerin Katharina Andress, die die Idee zu der kleinen, feinen Sonderausstellung hatte, die seit Samstag die Stirnseite des ADK-Pavillons schmückt und ganz wunderbar mit der aktuellen Sommerausstellung korrespondiert.