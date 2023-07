"Beweg dich schlau" in zwei weiteren Dießener Kindergärten

Das Sport-Programm der Felix-Neureuther-Stiftung wird in Dießen ausgeweitet. Auch die SOS-Tagesstätte und der Kindergarten St. Gabriel sind jetzt dabei.

Die Felix-Neureuther-Stiftung hat sich zur Aufgabe gemacht, Kinder im Alter von vier bis acht Jahren zum Sport zu motivieren, zu sportlicher Bewegung statt digitalem Handy-Konsum. Auf Initiative von Josef Fürholzer vom MTV Dießen wurde bereits im Sommer das Projekt in den gemeindlichen Kindergärten Dettenschwang und Riederau sowie in der Carl-Orff Schule gestartet. Mittlerweile konnten weitere Mitstreiter, fachlich ausgebildete Übungsleiter, aber auch zusätzliche Betreuer aus dem Kreis der jeweiligen Elternschaft gewonnen werden.

Dank der finanziellen Unterstützung der Orthopädischen Praxis Dr. Greiner, der Hausarzt-Praxis Dr. Berthold sowie der Felix-Neureuther-Stiftung selbst kann nach den Sommerferien das Projekt auch im Kindergarten St. Gabriel und SOS-Kinderdorf starten.

Betreuungs- und Lehrkräfte werden von Couches der Stiftung mit Spiel- und Sportmaterialien versorgt und vor allem fachlich geschult und während des ersten Jahres regelmäßig betreut.

Kinder sollen für Bewegung und dann auch für den Sport im Verein begeistert werden

Ziel ist, die Kinder in Dießen für Sport zu begeistern und sie damit auch für weitere Aktivitäten in allen Sparten des Vereins, heißt es in einer Mitteilung. Fußball, Karate, Volleyball, Tennis oder Turnen – je nach Neigung und Interesse sollen die Kinder begeistert und motiviert werden, sich mehr sportlich zu betätigen. (AZ)

