Commedia Diessen spielt die Komödie "Wir sind die Neuen"

Es ist wieder Theaterzeit in Dießen: Die Commedia spielt wieder. Was das Ensemble diesmal zeigt.

Wer sagt denn überhaupt, dass man mit 60 Jahren bereits als alt gelten muss? Anne, Eddi und Johannes jedenfalls nicht. Auch wenn sie um die 60 herum sind und sich finanziell nicht viel leisten können, lassen sie sich nicht davon abhalten, ihre alte Studenten-WG wieder ins Leben zu rufen. Regisseur Alois Kramer von der Commedia Dießen hat die Theateradaption des 2014 erschienenen Fernsehfilms "Wir sind die Neuen" von Ralf Westhoff mit Schwung und Situationskomik inszeniert. Premiere ist am Freitag, 19. April. Beginn 20 Uhr.

Anne (Angelika Forster-Walter), Eddi (Reinhold Forster) und Johannes (Rudi Weigel) sehnen sich nach den alten Zeiten zurück und möchten alles so gestalten wie früher. Doch leider hatten sie nicht mit der Hausgemeinschaft gerechnet. Denn neben ihnen wohnen nun drei heutige Studenten im zarten Alter von etwa 25 Jahren. Katharina (Sabine Thomas), Thorsten (Thomas Bernhard) und Barbara (Elisa Jäger) stecken mitten in ihren Prüfungsvorbereitungen und sind bis zum Anschlag mit Lernen beschäftigt. Die gestressten jungen Leute reagieren äußerst unwirsch auf den zweiten Frühling ihrer älteren Nachbarn. Sie sind fassungslos darüber, wie rücksichtslos die Senioren immer wieder in ihre wichtige Prüfungsphase hineinplatzen.

Aufführungstermine sind Freitag (Premiere), 19., Samstag, 20. und Sonntag, 21. April, sowie Freitag, 3. Mai, Samstag 4. Mai und Sonntag 5. Mai. Die Aufführungen am Freitag und am Samstag beginnen um 20 Uhr. Die Aufführungen am Sonntag jeweils um 17 Uhr. Karten gibt es unter www.theater-diessen.de oder telefonisch unter der Nummer 0172/1898637 sowie an der Abendkasse. Gespielt wird am Marktplatz 2 in Dießen. (AZ)

