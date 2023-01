Craft Talk im Craft Bräu Dießen mit Susanne Rohrer

Zum nächste Craft Talk im Dießener Craft Bräu kommt Radiomoderatorin Susanne Rohrer.

Mit einer sehr prominenten und omnipräsenten Gesprächspartnerin startet der Craft Talk von Bettina Sandrock das wöchentliche Kulturprogramm im Dießener Craft Bräu im neuen Jahr. Radiohörer von Bayern 2 kennen ihre Stimme aus der "Radiowelt am Morgen" oder als Kolumnistin für "Das Ende der Welt". Auf Bayern 1 hat sie mit "Die Rohrer – der Nachmittag auf Bayern 1" sogar ihr eigenes Format. Dass Susanne Rohrer als Multitalent neben ihrer Moderatorentätigkeit auch als Kabarettistin mit eigenem Programm und wechselnden Comedy-partnern auf der Bühne unterwegs ist, für Zeitschriften Autos testet oder im Fernsehen eigene Shows moderiert, wissen sicher nicht alle. Als Trainerin gibt sie beim Westdeutschen Rundfunk ihre langjährige Erfahrung auch an den Nachwuchs in der Moderation weiter.

Susanne Rohrer ist ein echtes Münchner Kindl und hat neben Germanistik und Kunstgeschichte auch Kommunikation und Theaterwissenschaften studiert. Kein Wunder also, dass Sprache und ein wunderbarer Humor ihr Handwerkszeug ist. Wir sind gespannt darauf, was Susanne im Talk mit Bettina auf dem Craft Bräu Sofa über das Testen von Autos, ungeputzte Schuhe oder ihren ersten Interviewpartner verrät und wie sich die beiden Powerfrauen gegenseitig die Bälle zuspielen. Es wird garantiert ein launiger Abend.

Der nächste Craft Talk im Craft Bräu in Dießen, Mühlstraße 12, findet am Mittwoch, 25. Januar, zwischen 19 und 21 Uhr statt. (AZ)