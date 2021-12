Das FranceMobil wirbt in Dießen für Französisch

An der Dießener Liebfrauenschule wird für Französisch getrommelt. Welchen Nutzen man als Realschülerin davon hat.

Das FranceMobil hat die Liebfrauenschule in Dießen besucht, um den Sechstklässlerinnen interaktiv den Spaß am Erlernen einer weiteren Fremdsprache zu vermitteln. Die Initiative ging von der Fachschaft Französisch aus, die sich an das Institut Français in München wendete, welches schon seit vielen Jahren Lektoren und Lektorinnen in ganz Bayern einsetzt, um auf Sprache und Kultur des Nachbarn Lust zu machen und zu einer Mobilitätserfahrung zu motivieren, heißt es in einer Mitteilung der Schule.

Die Animateurin Cécile Dorget (28) verwandelte für drei Schulstunden das Klassenzimmer in eine Art petite France; dekorierte dabei mit allerlei Utensilien, Karten und einer großen Flagge das Klassenzimmer und platzierte die Schülerinnen in einem Sitzkreis.

Croissants und Baguettes treten in den Wettbewerb

„Je m’appelle Cécile“, begann sie. „Et tu t’appelles comment?“ Zunächst wirkten die Schülerinnen verunsichert, doch im Laufe der folgenden Minuten verschwand die Scheu, in der Fremdsprache zu sprechen. Reihum stellten sich die zehn- oder elfjährigen Mädchen vor, rollten einen großen Schaumstoffwürfel, bei dem sie dann je nach Augenzahl entweder ihr Alter, ihren Wohnort oder andere einfache Dinge in der Fremdsprache preisgaben.

In kurzen Chansons forderte Cécile Dorget die Schülerinnen auf, genau hinzuhören, dabei dem Deutschen ähnelnde Worte wie „cactus“, „tomate“ oder „radio“ auf Bildern ausfindig zu machen und sogleich schnell auf das entsprechende Bild irgendwo in der Mitte des Stuhlkreises zuzustürmen. Zwei Gruppen – les croissants und les baguettes – traten gegeneinander an und lieferten sich in hitziges Duell.

Bevor sich die Animatorin verabschiedete, beantwortete sie allerlei Fragen zu Austauschprojekten, verteilte Flyer vom Deutsch-französischen Jugendwerk und versicherte, dass sie im nächsten Jahr an die Liebfrauenschule zurückkehren wird. C’est super, non?

In der 6. Klasse entscheiden die Schülerinnen, welchen fachlichen Zweig sie ab der 7. Klasse beschreiten wollen. Einer davon beinhaltet Französisch als zweite Fremdsprache. Er wurde an der Liebfrauenschule jedoch im vergangenen Schuljahr nicht besonders häufig gewählt, erklärt Französisch-Lehrer Martin Braun: „Fast 60 Prozent nehmen Betriebswirtschaft, die anderen entweder Französisch oder den künstlerischen Zweig“.

Wer sich an der Realschule für Französisch entscheidet, wappnet sich frühzeitig vor allem für den Fall, dass er nach der Mittleren Reife über die Fachoberschule die allgemeine Hochschulreife anstrebt. Für diesen Abschluss muss man eine zweite Fremdsprache beherrschen. (ak/ger)