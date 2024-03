Das Schacky-Mausoleum liegt dem Dießener Soldatenverein am Herzen

Langjährige Mitglieder ehrt der Soldaten-, Reservisten- und Kameradschaftsverein im Rahmen seiner Jahresversammlung. Thema ist auch dort die weltpolitische Lage.

Es ist schon jahrelang Tradition beim Soldaten-, Reservisten- und Kameradschaftsverein Dießen (gegründet 1875), dass die Jahreshauptversammlung Mitte März statt an einem Abend, an einem Sonntagnachmittag stattfindet. Zur diesjährigen Versammlung konnte der Vorsitzende Paul Blinia im Gasthof Unterbräu in Dießen auch den Ehrenvorsitzenden Kurt Ziese, Bürgermeisterin Sandra Perzul mit Gemeinderat Volker Bippus sowie Fahnenmutter Anna Brink und Fahnenbraut Corina Stranninger begrüßen. 115 Frauen und Männer zählt derzeit der Dießener Verein.

Seit 22 Jahren ist der österreichische Kameradschaftsbund (ÖKB) Schladming Patenverein des Dießener Soldaten-, Reservisten- und Kameradschaftsverein. Beim letztjährigen Herbstfestbesuch von Mitgliedern des Soldaten- und Kameradschaftsverein nach Schladming, war auch Dießens Bürgermeisterin Sandra Perzul dabei und berichtete in der Jahreshauptversammlung vom freundlichen Empfang und der Freundschaft, sowie dem tollen Zusammenhalt der beiden Vereine.

Erinnerung an die beiden Weltkriege ist heute besonders wichtig

Dank galt in ihrem Grußwort dem Dießener Soldatenverein für die Teilnahme am Volkstrauertag sowie die ganzjährige und ehrenamtliche Pflege des Dießener Kriegerdenkmals Schacky-Mausoleum. Wie wertvoll dieser Verein für das kulturelle Leben in der Marktgemeinde sei, zeigten auch die zahlreichen weiteren Aktivitäten. „Besonders im Blick auf die jetzigen weltpolitischen Hintergründe und Kriege ist die Erinnerung an die zwei Weltkriege mit ihren Folgen und den damaligen Kriegsverbrechen wichtig“, so die Bürgermeisterin.

Neben dem Rückblick auf die zahlreichen Aktivitäten und Veranstaltungen im vergangenen Vereinsjahr von Paul Blinia mit Teilnahmen an örtlichen und kirchlichen Festlichkeiten mit Fahnenabordnung und Mitgliedern sowie Vereinsveranstaltungen, galt die Aufmerksamkeit den Ehrungen und dem Dank für langjährige Mitgliedschaft im Soldaten-, Reservisten- und Kameradschaftsverein Dießen. Von den zehn zu ehrenden Mitgliedern waren an der Jahreshauptversammlung anwesend: Marianne Mayr (10 Jahre), Richard Renner (20 Jahre), sowie Ehrenmitglied Kurt Ziese (40 Jahre).

Lesen Sie dazu auch