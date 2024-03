Der Frauenbund ist eine den Markt Dießen bereichernde Gemeinschaft

Bei seiner Jahresversammlung blickt der Frauenbund Dießen auf ein aktives 2023 zurück und ehrt zahlreiche verdiente Mitgliedsfrauen.

Auf ein ereignisreiches Jahr blickte der katholische Deutsche Frauenbund Zweigverein Dießen (KDFB) in seiner Jahreshauptversammlung im Dießener Traidtcasten zurück. In Erinnerung bei vielen sind sicherlich noch die fünf ausverkauften Faschingsaufführungen der Theatergruppe des Dießener Frauenbundes. Neben den 57 anwesenden Mitgliedsfrauen konnte Vorstandsmitglied Resi Gerum Dießens Bürgermeisterin Sandra Perzul und Pfarrer Josef Kirchensteiner begrüßen. Der zeigte sich erfreut über den sehr aktiven Frauenbund in der Kirchengemeinde mit den zahlreichen regelmäßigen Veranstaltungen und Teilnahmen an den christlichen Festen übers Jahr.

Nach dem Anzünden von Kerzen und Gebet für die im vergangenen Vereinsjahr verstorbenen sieben Mitgliedsfrauen listete Resi Gerum in ihrem Jahresrückblick die lange Reihe von Veranstaltungen und Tätigkeiten auf, die übers Vereinsjahr vom Frauenbund Dießen organisiert und durchgeführt wurden. Darunter die weit über die Gemeindegrenzen hinaus bekannten mehrtägigen Faschingsveranstaltungen, die Margots-Kaffeenachmittage oder der Einkehrnachmittag. Die Veranstaltungen werden vom Vorstandsteam geplant, die Kuchen von Mitgliedsfrauen gebacken und gespendet. Dazu kommt das regelmäßige „Sing Mit“ des Frauen-Chores.

Die Ausflugsfahrten für 2024 sind bereits ausgebucht

Mehrere Fachvorträge, sowie Teilnahmen an Ortsvereinsveranstaltungen, auch mit der Fahnenabordnung, kommen dazu. Ausgebucht waren die Tages- und Ausflugsfahrten wie nach Buxheim und Memmingen, sowie zum Christkindlmarkt nach Ravensburg und die 3-Tagesfahrt an den Comer See. Auch die diesjährigen Tagesfahrten und Ausflüge seien schon ausgebucht, sagte Gerum.

An mehreren Ausbildungsmaßnahmen des Diözesanverband Augsburg nahmen Vorstandsmitglieder teil. Der Dießener Frauenbund engagiert sich auch stark mit Spenden in sozialen Bereichen, so 2023 mit über 5000 Euro.

Auch sportlich waren die Damen des Frauenbundes bei der Dorfmeisterschaft der Schützen in St. Georgen mit einem 5. Platz erfolgreich. „Obwohl keine einzige aktive Schützin in der Frauenbundmannschaft war, stellten wir die beste Frauenmannschaft“, freute sich Gerum.

Nach dem positiven Finanzbericht von Schatzmeisterin Petra Bischeltsrieder, erfolgte die einstimmige Entlastung der Vorstandschaft.

"Am umfangreichen Jahresbericht kann man erkennen, wie vielfältig der Frauenbund in Dießen ist und wie viel Leben dahintersteht", lobte Bürgermeisterin Sandra Perzul. Seit über 100 Jahren setze sich der Frauenbund in Dießen aktiv für die Rechte der Frauen ein, aber auch für das Miteinander. Dies merke man an allen angebotenen Veranstaltungen. Das gemeinsame, nicht alleine lassen, miteinander sprechen und zueinander stehen und helfen sei im Frauenbund Dießen wichtig. Die vielen Neueintritte zum Dießener Zweigverein seien auch eine große Leistung der Vorstandsdamen und helfenden Mitglieder.

Viele neue Mitglieder zeugen von der großen Leistung des Frauenbunds

Mit einer Rose samt Ehrenurkunde mit goldener Ehrennadel dankte und ehrte der Frauenbund Dießen sechs Mitgliedsfrauen. Anwesend waren an der Jahreshauptversammlung Marianne Renner (40 Jahre), Elfriede Tuchner (40 Jahre Mitglied sowie vier Jahre Zweite Vorsitzende) und Brigitte Haugg, (40 Jahre Mitglied, vier Jahre Zweite Vorsitzende, acht Jahre Vorsitzende im Team, 16 Jahre Schatzmeisterin, 40 Jahre Fahnenabordnung und Theatergruppe sowie neun Jahre Bezirksleiterin). Für ihre langjährige Mitgliedschaft und Engagement für den Frauenbund wurde Brigitte Haugg mit der bronzenen Bürgermedaille des Marktes Dießen ausgezeichnet, sowie mit dem Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten.