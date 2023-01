Der Markt Dießen frischt seine Homepage auf

Der Onlineauftritt des Marktes Dießen ist in die Jahre gekommen. Ab Montag, 16. Januar, wird er sich neu strukturiert und designt präsentieren.

Die Marktgemeinde Dießen hat ab Montag, 16. Januar, einen neuen Internetauftritt. Der in die Jahre gekommene Onlineauftritt der Marktgemeinde erstrahlt nun im neuen Design: zeitgemäß, einladend und lebendig – ganz wie Dießen selbst, wie das Rathaus verkündet. Ab 12 Uhr werden die aufgehübschten Seiten verfügbar sein.

Es geht aber nicht nur ums Design: Dabei sind sämtliche Online-Dienstleistungen und Formulare auf der Plattform abrufbar, um auch außerhalb der Öffnungszeiten das virtuelle Rathaus besuchen zu können. Neben der übersichtlichen Darstellung von Neuigkeiten, Veranstaltungen und Informationen aus dem Marktgemeinderat wird auch über die Sehenswürdigkeiten sowie das Freizeit- und Kulturangebot in Dießen informiert.

Die Navigation der Internetseite lehnt sich an die bekannte Struktur an

Um die Website möglichst barrierefrei zu gestalten, wurde ein Assistenzprogramm frei verfügbar auf der Seite implementiert. Zahlreiche Funktionen können hier je nach Bedarf aktiviert werden, um die Lesbarkeit sowie Bedienbarkeit der Inhalte zu garantieren. Bürgermeisterin Sandra Perzul findet, dass sich Dießen nun auch im Internet so vielseitig und bunt zeige, wie der Ort auch im realen Leben sei. Dabei ist die Seite keinesfalls statisch. "Wir werden sicherlich noch einige Änderungen vornehmen und auch das Angebot im Laufe der Zeit noch erweitern", so Perzul. Mit der Ortsgeschichte könne man unter anderem eine Rubrik "Lebendiges Archiv" einrichten und so den Website-Besucher einladen, tiefer in die spannende Vergangenheit Dießens einzutauchen. Damit die Umgewöhnung auf die neue Webpräsenz für regelmäßige Besucherinnen und Besucher von www.diessen.de leichter fällt, habe man versucht, bei der übergeordneten Navigation so nah wie möglich bei der bekannten Struktur zu bleiben. (AZ)

Lesen Sie dazu auch