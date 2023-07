Dießen

Die Ammersee Actors und der Witz der 1980er-Jahre

Sketche aus den 1980er-Jahren von Hanns Christian Müller (Vierter von links in der hinteren Reihe) spielen die Ammersee Actors um Regisseur Chris Filser (links neben Müller) derzeit im Gasthof Drexl in Raisting.

Plus Hanns Christian Müllers Sketche wurden in den 1980er-Jahren geschrieben. Doch in der Neuinterpretation der Ammersee Actors zünden sie auch 40 Jahre später noch.

Von Michael Fuchs-Gamböck

Monatelang arbeiteten die „ Ammersee Actors“ an sieben Neuinterpretationen von Sketchen von Hanns Christian Müller. Jetzt stand die Premiere an. Die Crew um Chris Filser, dieses Mal neben dem Jugendlichen Janik ausschließlich Damen, setzt sich zusammen aus Stephanie Scherer, Claudia Stender, Birgit Gastl, Susi Liebsch sowie Neuzugang Silvia Metz. Nicht zu vergessen die 13-jährige Thekla – burschikos, ausgelassen, gerne mal frech, spontan, eine Art „Pippi Langstrumpf vom Ammersee“. Die Schülerin spielt ihre leider viel kurzen Parts mit Wonne und voller Hingabe. Zudem ist sie für knackig-knappe Musikeinlagen vom Tonband verantwortlich, etwa „Vielen Dank für die Blumen“ von Udo Jürgens oder „We Are The Champions“ von Queen, die das Geschehen weiter auflockern.

Ach ja, am Premierentag ist auch kein Geringerer als der ehemalige „La Gondola“-Wirt und „Hobby-Lanza“ Mario Arbia auf der Bühne, der knapp 60 Minuten lang italienische Gassenhauer schmettert. Italo-Kracher wie „Io Sono Italiano“ oder Celentanos unvermeidliches „Azzurro“ stimmen auf einen vergnüglich-heiteren Abend ein. Als der Filou geradezu schüchtern ein paar ältere Damensemester nach ihrer Meinung zum Gebotenen fragt, schwärmen die: „Du bist unser Adriano!“

