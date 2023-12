Die Dießener Blumenfee Irmi Hofheinz hört auf

15 Jahre hat Irmi Hofheinz im Dießener Ortszentrum Blumenbeete und Pflanztröge betreut. Jetzt hört die Hobbygärtnerin auf.

Die Natur macht Winterpause. Dasselbe gilt für die Blumenbeete und -tröge am Bahnhof und auf dem Untermüllerplatz. 15 Jahre gestaltete und versorgte Irmi Hofheinz die kleinen blühenden Inseln, die in der Summe allerdings ganz schön viel Arbeit machten. Nun möchte die Hobbygärtnerin etwas kürzertreten. Sie legt ihr Ehrenamt nieder und Bürgermeisterin Sandra Perzul ließ es sich nicht nehmen, der rührigen Rentnerin zu danken. Mit Worten und natürlich mit Blumen.

„Es war eine große Aufgabe, die Sie hier in Dießen übernommen haben. So etwas machen nur wenige. Was sie in den letzten Jahren mit ihrem grünen Daumen geleistet haben, war ein echter Mehrwert für unsere Marktgemeinde“, betonte Perzul beim Treffen in ihrem Rathausbüro.

Aus Schmuddelecken machte Irmi Hofheinz schön bepflanzte Plätzchen

„Ich hatte einfach Lust Dießen schöner zu gestalten“, betont die 77-jährige Münchnerin Irmi Hofheinz, die seit 1966 in Dießen lebt. Deshalb sei sie 2007 auf den damaligen Bürgermeister Herbert Kirsch zugegangen. Gemeinsam habe man einen Spaziergang durch das Ortszentrum unternommen und darüber nachgedacht, wie man die eine oder andere öffentliche Grünfläche schöner gestalten könne. „Da waren schon einige Schmuddelecken dabei“, erinnert sich Hofheinz. Ein beliebtes Hundeklo sei zum Beispiel die Grünfläche gegenüber vom Teeladen an der Bahnhofstraße gewesen. Heute ist es ein schön bepflanztes Plätzchen mit Sitzbank zum Verweilen.

Irmi Hofheinz konnte, so die Abmachung, ihre Ausgaben für Pflanzen und Erde mit der Gemeinde abrechnen und der Bauhof stand als Ansprechpartner für grobe Arbeiten bereit. Und so begann es, rund um den Untermüllerplatz, entlang des Mühlbachs und am Bahnhof zu grünen und zu blühen.

Ihr Ehemann war der treueste Helfer von Irmi Hofheinz

In den ersten Jahren, so Hofheinz, habe sie mehr als ein Dutzend Helferinnen gehabt. Aber es sei nicht leicht gewesen, deren Einsätze sinnvoll zu koordinieren. Und der Eifer habe bei vielen schnell nachgelassen. Unterstützung beim Gießen und beim in Ordnung halten der Beete sei gelegentlich auch von Anwohnern gekommen. Aber ihr treuester Helfer, so Hofheinz, sei immer und bis zum heutigen Tag ihr Mann Peter gewesen. „Es gab Leute“, so die Seniorin, „die haben uns für verrückt gehalten, wenn wir acht Stunden am Tag mit den Beeten am Untermüllerplatz beschäftigt waren. Viele haben gesagt, diese Arbeit sei Sache der Gemeinde. Aber wir haben es gerne freiwillig gemacht“.

Lesen Sie dazu auch

Ein Problem sei auch, so Hofheinz, dass sich der Untermüllerplatz im Sommer sehr stark aufheize und nur wenige Pflanzen bei bis zu 40 Grad Bodentemperatur eine Chance haben. Umso größer aber sei die Freude gewesen, wenn die Pflanzen – nach fleißigem Gießen – aufgegangen sind und ein Bepflanzungskonzept funktioniert habe. „Viele Fußgänger und Urlauber sind vor den Beeten stehen geblieben, haben die bunten Blumen bewundert und fotografiert. Über diese Anerkennung haben wir uns immer sehr gefreut.“

Die Bürgermeisterin hofft auf neue Ehrenamtliche

Bereits 2021 gab es eine Auszeichnung für Irmi Hofheinz. Sie wurde gemeinsam mit anderen Ehrenamtlichen vom Landkreis Landsberg als „Stille Heldin“ geehrt, eine, die wenig Aufhebens um ihre ehrenamtliche Tätigkeit macht.

In Zukunft möchte sich die Seniorin, die bis zu ihrer Rente als Ergotherapeutin tätig war und sich ihre gärtnerischen Kenntnisse autodidaktisch erarbeitet hat, mehr auf ihren kleinen Hausgarten, ihr neues Hochbeet und auf ihre Hobbys wie Gitarre spielen und Tanzen konzentrieren.

Blumen für die auch für den Markt Dießen engagierte Hobbygärtnerin. Irmi Hofheinz hat sich 15 Jahre um die Beete an Straßen und Plätzen gekümmert. Bürgermeisterin Sandra Perzul dankte dafür. Foto: Uschi Nagl

Wie es mit den Blumenbeeten im Ortszentrum weitergehen soll, ist noch unklar. Die Gemeinde, so Bürgermeisterin Perzul, habe zwei neue Mitarbeiterinnen gefunden. Eine von beiden kenne sich mit Pflanzen gut aus und habe wohl auch ein Gespür für die Gestaltung von Grünflächen. Und vielleicht finde man ja noch Ehrenamtliche mit grünem Daumen, die die neue Gemeindemitarbeiterin unterstützen würden. Für ein Übergabegespräch würde Irmi Hofheinz jedenfalls gerne zur Verfügung stehen.