Die Kulturoffensive der Freien Kunstanstalt Dießen geht weiter

Clown-Kurs und mehr: Die Freie Kunstanstalt hat bis zu den Sommerferien noch einiges vor. Seit Kurzem fördert auch der Bezirk Oberbayern die Aktivitäten des Vereins.

Die "Kulturoffensive" der Freien Kunstanstalt in Dießen geht in die zweite Runde. Ab sofort bietet der Verein, der in der ehemaligen Schreinerei Graf in der Johannisstraße angesiedelt ist, wieder Kurse, Workshops und Events für Kinder, Jugendliche und Erwachsene an. Besonders weist die Kunstanstalt auf einen Clown-Workshop in den Pfingstferien hin, den die beiden in der Region bekannten Clowninnen Gitti Ernst und Uli Schneider leiten. Daneben kann die Freie Kunstanstalt vermelden, dass ihre Aktivitäten inzwischen auch vom Bezirk Oberbayern durch Fördergelder anerkannt werden, wie im jüngsten Newsletter zu lesen war.

Der Zuschuss trägt mit zur Finanzierung des inklusiven und integrativen Jahresprogramms für alle Generationen bei, dementsprechend sind die Kursgebühren moderat und auch für Familien mit kleineren Einkommen leistbar. Sie liegen für mehrtägige Kurse für Kinder unter 100 Euro.

Freie Kunstanstalt Dießen: Mit Clowns was fürs Leben lernen

Das gilt auch für den Clown-Workshop, der in der Fronleichnamswoche ab 5. Juni an fünf Nachmittagen stattfindet und mit einer Clowntheater-Aufführung zu Ende geht. Er richtet sich an Kinder ab sechs Jahren und dank einer Förderung des Deutschen Kinderhilfswerks stehen auch Inklusionsplätze zur Verfügung. Zum Inhalt der fünf Tage heißt es: "Es muss wieder mehr gelacht und mehr Leichtigkeit in den Alltag von Kindern gebracht werden: Wer wäre da besser als Vorbild geeignet als der Clown? Die Kinder erarbeiten zusammen mit den zwei Clowningers eine Theatervorstellung, die nach den fünf Workshoptagen aufgeführt wird. Unser Ansatz: Jeder Tag bringt seine Herausforderungen für Kinder mit sich - ob Schule, Familienleben, Sport oder Freundschaften. Sie müssen früh lernen, mit Druck umzugehen, sich einzufügen, Regeln zu beachten und Veränderungen anzunehmen. Unser Clown-Kurs hilft dabei, mit den Rückschlägen und Unwägbarkeiten im Leben umgehen zu lernen und zu verstehen, dass Scheitern nichts Schlimmes ist, sondern immer auch eine Chance bereithält."

Was sonst noch in den nächsten Wochen in der Kunstanstalt geboten ist in Stichworten:

In der Offenen Kunstwerkstatt läuft seit 19. Mai wieder wöchentlich das Textil-Modul und das Modul Phantasiewerkstatt für Kinder ab elf beziehungsweise acht Jahren. Mit Nassfilzen Schätze aus Wolle erschaffen, ist für Kinder ab sechs Jahren am 30. Mai möglich. Keine halben Sachen verspricht eine Ausstellung mit Aktionen für Kinder von Klaus Strahlendorff, Gitte Berner-Lietzau und Peter Wilson vom 23. bis 25. Juni und 30. Juni bis 2. Juli. Am 30. Juni und 1. Juli wird für Acht- bis Zwölfjährige ein Kurs für Comic-Zeichnen angeboten, am 15. und 22. Juli werden fantasievoll leuchtende Glasobjekte gestaltet (ab acht Jahren), am 22. Juli gibt es einen Selbstverteidigungskurs für Mädchen im Alter von sechs bis zwölf Jahren.

Lesen Sie dazu auch

Und das ist in der Kunstanstalt für Erwachsene geboten

Auch Erwachsenen macht die Kunstanstalt verschiedene Angebote: Am 14. Juni findet eine Schreibwerkstatt statt. "Weiblichkeit und Illustration" ist das Thema bei einem Linoldruck-Workshop am 10. Juni, die Freude am Weben soll am 17. und 18. Juni ein Kurs vermitteln, bei dem alte T-Shirts, gebrauchte Betttücher und Alttextilien durch Weben, Knüpfen und Flechten neu aufgearbeitet werden. Am 8. und 9. Juli werden im Mühlbach kinetische Metallskulpturen gestaltet und am 28. Juli sind Paare zu einem Impulsvortrag und Workshop mit dem Titel Sinnlichkeit und Kommunikation eingeladen.

Hingewiesen wird darüber hinaus auch auf die Abschlussausstellung und das Sommerfest am 16. Juli mit allen und für alle, die an der Kulturoffensive teilgenommen haben.

Weitere Informationen finden sich auf der Website der Freien Kunstanstalt. Erwünscht sind auch Ideen für weitere Kursangebote, Kontakt über programm@freie-kunstanstalt.de. (AZ)