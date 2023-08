Die Strandbad-Pächter in St. Alban geben auf

Plus Nur zwei Jahre sind Bado Schleifenbaum und Tobias Lux Pächter im Strandbad St. Alban. Jetzt werfen sie das Handtuch. Über die Gründe kann nur spekuliert werden.

Zwei Jahre haben sie durchgehalten, die Pächter des Strandbads St. Alban. Doch jetzt geben Bado Schleifenbaum und Tobias Lux auf, streichen die Segel und werfen das Handtuch. Auch wenn es noch keine offizielle Bestätigung aus dem Dießener Rathaus gibt, pfeifen es – in diesem Fall nicht die Spatzen vom Dach, sondern eher die Graugänse über die Strandbad-Wiese: Schleifenbaum und Lux haben in der Marktgemeinde um eine vorzeitige Auflösung ihres Pachtvertrags zum Jahresende gebeten.

"Ja, die Bitte um einen Auflösungsvertrag liegt uns vor", sagt Bürgermeisterin Sandra Perzul (Dießener Bürger) auf Nachfrage. Allerdings wollte sie damit erst dann an die Öffentlichkeit gehen, wenn beide Seiten die entsprechende Vereinbarung unterzeichnet hätten. Dass ihr der Grünen-Gemeinderat Holger Kramer mit einem Post in den sozialen Medien zuvorgekommen sei, habe sie ziemlich verärgert. Auf ihre Veranlassung hin ist das Video mit dem Aufruf, sich um die Strandbad-Pacht zu bewerben, mittlerweile auch wieder gelöscht.