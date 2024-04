Dießen: Wenn der Arbeitgeber so richtig unter die Haut geht

Plus Einigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fitness-Kette "Hardys" geht ihr Arbeitgeber künftig jeden Tag unter die Haut. Das hat besonderen Grund.

Ein wenig nervös ist Anna Wagenknecht schon an diesem Samstagvormittag. Schließlich ist sie kurz davor, sich das erste Tattoo ihres Lebens stechen zu lassen. Und das wird ein ganz besonderes sein: Anna Wagenknecht ist eine der Geschäftsführer der Hardys-Kette und wartet im Tattoo-Studio Fuchsbau in Dießen darauf, eine Idee, die vor rund zwei Jahren geboren wurde, wahr werden zu lassen. Aber sie ist nicht alleine, im Fuchsbau herrscht geschäftiges Treiben, und das hat außergewöhnlichen Grund.

Bevor sie sich das Hantelmännchen, das Logo der Fitnesskette, unter die Haut stechen lassen, erzählen Anna Wagenknecht und Millanie Gemecke, wie die Idee entstand. Millanie Gemmecke, seit 2000 Mitarbeiterin bei Hardys, hatte sich bei den Gartentagen in Kaltenberg vor zwei Jahren das Logo der Firma ins Gesicht malen lassen. "Das war beim Kinderschminken eine ganz spontane Idee von mir", erinnert sich Gemmecke zurück. Schon während des Aufmalens habe sie sich gedacht "das könnte man sich doch auch tätowieren lassen."