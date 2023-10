Dießener Musikschullehrer zünden ein musikalisches Feuerwerk

Nach dem Jubiläumskonzert der Lehrerinnen und Lehrer wird im Foyer des Augustinums mit der Musikschulband weiter gefeiert.

Mit einem musikalischen Feuerwerk beschenkten die Lehrerinnen und Lehrer der Musikschule ihre Bildungseinrichtung zu deren rundem Geburtstag: Beim Jubiläumskonzert um 40-jährigen Bestehen der Musikschule in Dießen im Theatersaal des Augustinums sprang der Funke schnell über und das Publikum war begeistert. Begrüßt wurden die Gäste, darunter auch Staatsminister a.D. Dr. Thomas Goppel und der stellvertretende Landrat Markus Wasserle, vom Hausherrn Andreas Ammer und von Musikschulleiter Thomas Schmidt. Dießens Bürgermeisterin Sandra Perzul sprach ein Grußwort.

Den Auftakt zum bunten und vielseitigen Festkonzert machten die Blechblüten unter der Leitung von Thomas Schmidt mit einer „Fanfare mal anders …“. In seinem flotten Arrangement habe Schmidt mit Leichtigkeit einen Zeitsprung von 400 Jahren – von Dietrich Buxtehude bis Bill Conti – hingelegt, bemerkte die Moderatorin Daniela Hollrotter, die durch das Programm führte und gekonnt Wissenswertes über die Stücke, die Komponisten und natürlich über die Geschichte der Musikschule Dießen einfließen ließ.

Musikschule Dießen kann sich auf die Unterstützung der Gemeinde verlassen

Bürgermeisterin Sandra Perzul bedankte sich bei den Musikschulmachern „für vier Jahrzehnte musikalische Bildungsarbeit für Kinder, Jugendliche und Erwachsene“. Der Dank der Bürgermeisterin galt insbesondere auch jenen, die sich im Musikschulverein ehrenamtlich für den Fortbestand der Musikschule einsetzen. Derzeit unterrichten 22 fest angestellte Lehrerinnen und Lehrer an der Musikschule Dießen und das Angebot sei groß, betonte die Bürgermeisterin: „Einzelunterricht, Gruppenunterricht, musikalische Früherziehung, Musikgarten, Orff-Unterricht, Bläserklasse, Chöre, Orchester und Ensembles – für alle ist das Passende dabei. Nutzen Sie es, damit wir auch in 40 Jahren wieder gemeinsam feiern können“, so Perzuls Appell, die versicherte, dass sich die Musikschule Dießen auch weiterhin auf die Unterstützung durch die Gemeinde verlassen kann.

Zu den zwölf musikalischen Höhepunkten des Jubiläumskonzerts gehörten unter anderem – „Drei kleine Stücke“ - Präludium, Gavotte und Polka - von Dmitri Shostakovitch – die Mari Suemasa (Violine), Dominik Seibold (Klarinette) und Anna Schreiner (Klavier) brillant musiziert auf die Bühne brachten. Für große Begeisterung sorgte auch die Dießener Bühnenpremiere der neuen Querflötenlehrerin und Musical-Darstellerin Monika Steinwidder, die sich in Begleitung von Francesca Andreula (Klavier) auch als Sängerin präsentierte. Spätestens bei dem berühmten Song aus „My Fair Lady“ „Ich hätt´ getanzt heut Nacht“ lag ihr das Publikum zu Füßen.

Nach dem Konzert wird im Foyer des Augustinums Dießen weiter gefeiert

Schöne Akzente setzten anschließend Mari Suemasa (Violine) und der neue Violoncello-Lehrer Rüdiger Zippelius mit dem „Libertango“ von Astor Piazolla, sowie Schamsi Bauknecht (Klarinette) und Barbara Mann (Klavier) mit einem clownesken Stück von Adolf Schreiner. Hier durften die Zuhörer erleben, wie vielfältig das Klangspektrum der Klarinette auch dann noch ist, wenn sie Stück für Stück zerlegt wird und zum Schluss nur noch das Mundstück übrigbleibt.

Eine kleine, feine Überraschung gab es nach dem Konzert: Im Foyer des Theatersaals untermalte die Musikschulband, bestehend aus Kai Fikentscher (Gitarre), Torsten Bendzko (Bass) und Rüdiger Maul (Percussion) den Genuss von Sekt und Häppchen mit coolem Swing- und Phillysound. Monika Steinwidder gab – zur Freude des Publikums – einen weiteren Musical-Song zum Besten. Musikschulleiter Thomas Schmidt stimmte mit seiner Posaune Gershwins „Summertime“ an, und ließ so die warme Jahreszeit nochmals aufleben. Dass das gemeinsame Musizieren glücklich macht, stellten die Lehrerinnen und Lehrer der Musikschule Dießen mit ihrem großartigen Jubiläumskonzert einmal mehr freudig und engagiert unter Beweis. (AZ)