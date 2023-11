Dießens Volleyballerinnen in der Kreismeisterschaft erfolgreich

Volleyball: Mit Platz sieben verpasst die U12 des MTV Dießen nur knapp die Qualifikation für die Oberbayerischen Meisterschaften.

Mit der erfolgreichen Qualifikation der U12-Volleyball-Mädchen des MTV Dießen für die Kreismeisterschaft Oberbayern-West war es jetzt so weit: Die beiden neunjährigen Dießenerinnen Nele von Schweinitz und Louisa Schuster standen den besten Mannschaften aus den U12-Punktespielen gegenüber. Nach sechs harten Spielen konnten die beiden Mädchen einen hervorragenden siebten Platz verzeichnen, verpassten damit aber knapp die Qualifikation für die Oberbayerischen Meisterschaften.

Insgesamt zwölf Mannschaften nahmen an der Kreismeisterschaft Oberbayern-West teil. In der Gruppenphase erreichte der MTV Dießen nach einem verlorenen Spiel gegen Lechrain I und einem Unentschieden gegen Dachau III den zweiten Platz. Im Überkreuzspiel gegen Lechrain II überzeugten die Dießenerinnen mit großem Einsatz, guter Spieltechnik und ein paar gekonnt gesetzten Bällen und zogen ins Viertelfinale ein.

Hier jedoch hatten die Mädchen viel Pech: Nach einem erfolgreichen ersten Satz für Dießen ging der zweite Satz an Esting II. Im dritten Satz wurde noch einmal hart gekämpft. Die U12-Mannschaft zeigte ein engagiertes Spiel und großen Kampfgeist, verlor aber dann aber sehr knapp mit 10:12.

Volleyballerinnen zeigen großen Einsatz und gute Spieltechnik

Im folgenden Spiel um die Plätze fünf bis acht stand Dießen erneut Dachau III gegenüber. Allerdings fehlte nach der Niederlage des vorherigen Spiels die Kraft und Dießen verlor in zwei Sätzen.

Im letzten Spiel um Platz sieben oder acht zogen die beiden Mädchen jedoch nochmals alle Register und spielten sich in drei Sätzen, mit einem gut kontrollierten und schönen Zusammenspiel auf Platz sieben. Obwohl die Mannschaft damit nur knapp den Einzug in die Oberbayerische Meisterschaft verpasste, an der die ersten sechs Teams aus der Kreismeisterschaft teilnehmen werden, war die Freude groß.

Lesen Sie dazu auch

„Die Mädchen haben heute fantastisch gespielt: Technisch haben wir riesige Fortschritte gemacht und konnten den Ball gut kontrollieren und so den Gegner so manches Mal in Verlegenheit bringen“, kommentiert Trainer Josef Fürholzer. „Ich kann nur sagen: weiter so!“.

Die Sparte Volleyball des MTV Dießen sucht noch Verstärkung: Interessierte Mädchen ab etwa acht Jahren sind eingeladen, zum Schnuppern vorbeizukommen. Trainingszeiten sind Dienstag und Donnerstag von 17 bis 19 Uhr in der Mehrzweckhalle beziehungsweise in der Carl-Orff-Schulhalle. Weitere Informationen, Spielberichte sowie Kontaktdaten: www.volleyball-diessen.de. (AZ)