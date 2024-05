Geigenbauer spricht über klingende Hölzer und gesunde Seelen

Plus Auf der Suche nach dem perfekten Klang: Der Landsberger Geigenbaumeister Martin Schleske ist zu Gast beim Dießener Gespräch über Gott und die Welt.

Bei Geigenbaumeister und Autor Martin Schleske aus Landsberg haben Klang und Musik eine spirituelle Dimension. Durch seine faszinierenden Gleichnisse lassen sich seine Erkenntnisse auf die Menschen übertragen und können als Seelenführung dienen. Nun war Schleske beim Dießener Gespräch über Gott und die Welt der Psychosomatischen Klinik Kloster Dießen zu Gast.

Bereits zum vierten Mal fand dieses Gespräch im Traidtcasten statt. Zum Vortrag „Herztöne – Vom unerhörten Sinn des Lebens“ und zur Gesprächsrunde mit Geigenbaumeister Martin Schleske waren nicht nur Musikerinnen und Musiker gekommen. Denn ausgehend von Klang und Tönen ist Schleske dafür bekannt, mit tiefen Weisheiten die Herzen seiner Zuhörerschaft zu berühren. So herrschte während seines Vortrags eine fast andächtige Stille. Schleske sei ein weltweit renommierter Geigenbaumeister, aber auch Physiker und ein Meister des Wortes, stellte der Leiter der Psychosomatischen Klinik, Bert te Wildt, seinen Gast vor.