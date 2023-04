Gewitter über Dießen: Feuerwehr rückt zu Einsatz aus

In Dießen ist am Freitagabend ein lauter Knall zu hören, der von einem Blitzschlag herrühren könnte. Die alarmierte Feuerwehr setzt daraufhin ihren Löschzug in Bewegung.

Das erste stärkere Gewitter in diesem Jahr hat auch bereits der Dießener Feuerwehr einen Einsatz beschert. Am Freitagabend war in Dießen kurz nach 21.30 Uhr ein lauter Knall zu hören, der wohl durch einen Blitzschlag ausgelöst worden sein könnte. Kurz darauf wurde die Feuerwehr alarmiert, weil im Oberen Albaner Weg Brandgeruch wahrgenommen wurde und in einem Wohnhaus die Stronversorgung ausgefallen war.

Feuerwehr-Einsatz in Dießen: Blitzschlag und Brandgeruch können nicht verortet werden

Die Feuerwehr rückte mit einem Löschzug bestehend aus zwei Löschfahrzeugen, einem Kommandowagen und der Drehleiter aus. Als man die Örtlichkeit inspizierte (unter anderem mitilfe der Drehleiter und einer Wärmebildkamera) konnte der in Rede stehende Blitzeinschlag aber nicht verortet werden. Möglicherweise sei die Stromversorgung auch wegen einer Überspannung ausgefallen, so Kommandant Florian König auf Nachfrage. Der Brandgeruch sei nur von der Drehleiter aus wahrgenommen worden und könnte auch darauf zurückzuführen gewesen sein, dass in einem anderen Haus eingeheizt wurde.

Nach einer halben Stunde konnten die 26 Feuerwehrleute ihren Einsatz wieder beenden, informierte die Feuerwehr weiter. (ger)

Lesen Sie dazu auch