Heimatverein Dießen ehrt Barbara Hast mit einer Ausstellung

Im Dießener Taubenturm zeigt der Heimatverein Werke der 2022 verstorbenen Keramikkünstlerin Barbara Hast. Eröffnung ist am 9. Mai.

Porzellan, das Lieblingsmaterial der Keramikkünstlerin Barbara Hast, wuchs in ihren Händen zu außergewöhnlich sinnlichen Objekten. Ihre ungewöhnlichen Formen lassen in ihrer Verspieltheit und ihrem Detailreichtum das Auge lustvoll wandern. Auch ihre unglaublich herausgearbeiteten Oberflächen sind ein Fest für die Sinne und ein erquickendes haptisches Erlebnis. Ihre skurrilen Kreationen aus dem weißen Gold sind vom natürlichen Wachstumsprozess von Pflanzen und Früchten inspiriert.

Schlicht und bescheiden verweisen sie auf die Liebe des 17. Jahrhunderts zur Natur und erinnern an die exotischen Kuriositäten barocker Schatzkammern. Ihre Kannen, Vasen und Dosen sind wie aus einer Zauberwelt entsprungen, mit liebevollen Details und alles überziehenden „Pickeln“ wie Barbara Hast die Schlickertupfen, die sie mit dem Malhorn einzeln auftrug, humorvoll nannte. In ihren jüngeren skulpturalen Werken schnitzte sie gewagt Facetten hinein und ließ sie zu immer größeren Gebilden wachsen. Den meisterhaften Umgang mit Porzellan hat sie sich selbst erarbeitet und ihre Werke zeugen von ihrer unermüdlichen Ausdauer, genau das herauszuarbeiten, was sie sich vorgestellt hat.

Barbara Hast verstarb im Juni 2022. Ihr zu Ehren stellt der Heimatverein Dießen in den Räumen des Taubenturms während des Dießener Töpfermarktes ihre wundervollen und kraftvollen Porzellanwerke aus. Zur Eröffnung der Ausstellung am 9. Mai um 19 Uhr spricht Schnuppe von Gwinner, Kunsthistorikerin, Autorin und Bloggerin. Die Ausstellung ist an allen vier Tagen des Dießener Töpfermarktes von 10 bis 18 Uhr geöffnet. (AZ)