KlangRaum-Konzert: Zum Abschluss ein Kanon mit dem Publikum

"Jeder kann singen" – das beweisen die Gäste des zweiten Dießener "KlangRaum"-Konzerts unter der Leitung von Renate Lempik. Die Begeisterung an der Musik ist auch bei ihren Schülern groß.

Vor einem Jahr begeisterte das erste „KlangRaum“-Konzert in Dießen zahlreiche Musikfreunde in der Region. Mit ihrem zweiten Konzert im Blauen Haus an der Prinz-Ludwig Straße zeigte die private Musikschule von Renate Lempik, dass die Begeisterung auch bei den Schülerinnen und Schülern anhält – vertraute Gesichter waren wieder dabei, neue sind hinzugekommen.

„Es berührt mich sehr, dass so viele Menschen gekommen sind, um uns zu hören“, sagte die Sängerin und Musiklehrerin mit Blick in den Saal, „denn es gibt nichts Schöneres als zu erleben, wie Klänge und Menschen zusammenfinden“.

Auch Gesangs-, Klavier- und Gitarrenschüler und Schülerinnen im Grundschul- und Jugendalter waren dabei. Sie präsentierten ihre Beiträge freudig und entspannt, und genossen den anschließenden Applaus. Sie greife immer gerne die musikalischen Anregungen, die Motivation und die Wünsche ihrer Schüler und Schülerinnen auf, betonte Lempik, die das zweistündige Programm in ihrer temperamentvollen Art locker, unterhaltsam und emphatisch moderierte.

Motivation ist wohl auch das Zauberwort, das die Freude an der Musik erklärt, die im Vortrag von Ida Kittner (voc) und Meli Panizza (p/voc) mitschwang. Die beiden Teenager-Freundinnen performten selbstbewusst und virtuos die Ballade „Arcade“ von Duncan Laurence.

Der "Sing&Groove"-Chor meistert seinen zweiten Konzertauftritt souverän

Nach der Pause mit viel Wiedersehensfreude, Umarmungen und angeregten Gesprächen waren schließlich die Chöre an der Reihe. Der „Sing&Groove“-Chor, der seinen mittlerweile zweiten Konzertauftritt entspannt und gut gelaunt meisterte, hat Rhythmus und Mehrstimmigkeit längst gut im Ohr und begeisterte mit vier Songs, darunter auch der Ohrwurm „Sunny“ und ein witziges Arrangement der „Flintstones“.

Ein anspruchsvolles Gesangsquartett, bestehend aus drei Frauen- und einer Männerstimme wagte sich an zwei längere Stücke, eines davon mit dem Titel „Smile“ aus der Feder des großen Komikers Charly Chaplin, der in diesem Song sein Lebensgefühl niederschrieb. Ein schönes und gelungenes musikalisches Experiment.

Welche Klangwunder möglich sind, wenn man kontinuierlich und voller Freude gemeinsam singt, brachte das „KlangRaum“-Vocalensemble mit großartiger Perfektion und mit wunderschönen Songs von Jim Croce und Erick Clapton zu Gehör. Und natürlich stimmten alle „KlangRaum“-Sängerinnen und Sänger zum Abschluss gemeinsam mit dem Publikum eine kleine afrikanische Melodie an, aus der schließlich ein Kanon und damit ein großartiges Finale wurde: Renate Lempik behielt einmal mehr Recht: „Jeder kann singen!“